Daniel Belloso: Avaló la decisión de Soria de acercarse al Frente Renovador de Massa.

El jefe comunal de Choele Choel, Daniel Belloso, habló ampliamente con este medio sobre la situación política, sus aspiraciones y sobre el peronismo.

P: ¿ Qué le pareció el acercamiento de Soria a Massa?

R: Yo confió en el presidente del partido. El peronismo siempre tiene una conducción, que por ahí muchos la critican, pero que yo la comparto, que es más bien vertical y de conducción. Y me parece que fue un golpe de timón del presidente del partido en el sentido, porque iba a ingresar Massa a la provincia por otro lugar. Entonces fue un buen volantazo.

P: Pero a quienes estaban cerca del kichnerismo no les pareció bien. ¿ Cómo lo analiza?

R: Me parece que hay que analizarlo dentro del contexto que es el peronismo. Nosotros no somos ordenaditos y estas cuestiones. Esto es el peronismo. Creo que fue una mirada política del presidente del partido que estuvo bien.

P: ¿ Cómo toman las elecciones de este año?

R: Nosotros tenemos que ganar. Y creo que lo vamos a hacer. El peronismo de Río Negro va a hacer una muy buena elección. Y por supuesto, camino al 2019.

P: Hablando del 2019, ¿Va a ser candidato a legislador?

R: En realidad sí, me gustaría ser legislador. Me parece que tenemos que ser consecuentes con lo que venimos planteando hace rato. Choele debe recuperar protagonismo político. Y no lo digo sólo desde el peronismo sino desde todos los partidos políticos. Vengo hablándolo con los dirigentes de manera cotidiana, sobre que hemos perdido esa presencia. Y creo que tenemos que tener un dirigente de Choele en estos lugares. Tenemos que avanzar en la integración que es una asignatura pendiente. Hay temas centrales de gestión y de desarrollo que hay que trabajar.

P: ¿Cómo esta la relación con el gobierno provincial?

R: La relación institucional con el gobernador es buena. Hemos cumplido con compromisos de manera conjunta, como la culminación de las casas que entregamos la semana pasada. Y tenemos un convenio para la construcción de otras 10 viviendas y hay varias acciones que haremos en forma conjunta. La relación política es que estamos en partidos distintos. Igual que a nivel nacional. Nosotros estamos convencidos dentro del PJ, donde Choele Choel se ganó un lugar protagónico, con la vicepresidencia del partido y dos consejeros.