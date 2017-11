Daniel Hadad apoyó a Alfredo y Diego Leuco

El empresario, voz autorizada en el tema, opinó sobre el escándalo en los Martín Fierro de Radio y analizó la actualidad de los medios de comunicación.

aniel Hadad mostró su apoyo a Alfredo y Diego Leuco tras la polémica generada cuando un colega insultó al conductor del programa “Le doy mi palabra” durante su discurso en los Martín Fierro de Radio, y su hijo salió a defenderlo.

Diego Leuco escuchó las fuertes palabras dirigidas a su padre y no dudó en ir a encarar a la persona que gritaba. Sin embargo, su entorno logró frenarlo y calmarlo.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Hadad defendió a Diego al decir: “Si a mi viejo le hubiesen dicho eso a mis 28 años y, seguramente todavía me estaría peleando”.

El empresario de medios de comunicación sostuvo que “Es una pena que pasen estas cosas”. Y señaló que “creo que la diversidad está bien y podemos pensar distinto. Pero los hechos son sagrados para el periodismo, hay límites, a Leuco le podés decir ‘pelado’, pero no se le puede decir ‘judío de mierda’”, cuestionó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

En entrevista con el ciclo radial Por Si Las Moscas analizó que “hay mucho periodista hoy muy asustado por la amenaza de entes anónimos que atentan contra la libertad”. “Un periodista no puede tener su juicio alterado por alguien de la marginalidad”, cuestionó. Al tiempo que enfatizó cuál es la labor del periodista en el panorama actual de los medios: “La responsabilidad de los periodistas es tratar de a poco ir volviendo a la racionalidad”.

Por otra parte, se refirió a la actualidad del ex Grupo Indalo: “Yo confío en que esto el sector privado lo va a solucionar, al menos los medios que fueron míos fueron exitosos por fuera del Estado, y lo pueden volver a ser”.

“Me da mucha pena primero porque del primer empleado de C5N al último yo tomé uno por uno”, enfatizó. Mientras que rememoró que “con lo cual conozco a muchos de ellos, me sigo hablando y me vienen a visitar y me parte el alma que no sepan qué va a pasar con el futuro”.

“Yo es un tema que trato de no tocar, para mí fue muy desagradable, quizás lo puedo sintetizar que yo solo contra el Estado no podía pelear”, confesó Hadad sobre la venta de C5N, hecho del que evitó hablar durante mucho tiempo.

Precisó entonces que “además las cosas que viví como las presiones, estar cenando con mi familia y recibir amenazas de juicios, pero eso en definitiva es algo personal. Ha pasado que el Estado puso pauta y no la pagaban, que eso te va desangrando, o que desde algún ministerio levantaban un teléfono y le pedían a compañías que no pauten con Hadad”, rememoró.

Asimismo, continuó e hizo referencia a su rol como dueño de C5N e indicó que “yo nunca me atrasé ni un minuto a pesar de todo esto en pagar los sueldos, porque vengo de familia humilde, y me di cuenta que es en cualquier momento me ahogaba y no podía entregar la cabeza de ningún periodista, con lo que decidí retirarme”. “El primer año hice un duelo terrible y después decidí ponerle todo a Infobae y esto hoy me tiene muy contento”, aseguró. Y consideró que “la grieta está en el esplendor de su decadencia, está en el punto más alto para empezar a caer”.

Por último, analizó la actualidad de los medios de comunicación y reflexionó que “yo diría que los medios tradicionales están viviendo una crisis en el mundo entero, hay caída de audiencia de los medios tradicionales”. “En Argentina se suman las razones locales, durante muchos años los medios tuvieron un apoyo económico anabólico: El anabólico estatal le generó un problema al medio porque hoy no disponen del sostén de la pauta publicitaria y otros sabores que antes le daba el Estado”, concluyó.

La carta de Marcela Feudale a Alfredo Leuco

El encendido discurso que brindó Alfredo Leuco en los Martín Fierro de Radio 2017, sigue teniendo repercusión. Marcela Feudale le dedicó al cordobés un extenso texto que publicó en su cuenta de Facebook.

Alfredo Leuco se llevó la estatuilla a Mejor Programa Periodístico Vespertino en AM por “Le doy mi palabra” (Radio Mitre). Al recibir su premio, el periodista dio un discurso contra los empresarios K Sergio Szpolski, Electroingeniería y Cristóbal López, que se encuentran en conflicto con sus empleados por la falta de pago de sueldos. “Son verdaderos delincuentes de los medios de comunicación que vaciaron y que vinieron a hacer política”, lanzó el cordobés.

“Lamento mucho los compañeros que se han quedado sin trabajo, pero hay que saber elegir bien quién es el tipo que tiene que estar en los medios de comunicación”, añadió el periodista.

Si bien muchos se alzaron a favor del discurso, muchos mostraron su indignación. Una de ellas fue Marcela Feudale, mítica locutora de ShowMatch y de Radio Rivadavia.

A través de un extenso texto, Feudale se dirigió directamente a Alfredo Leuco.

“Esta carta fue creada para entregarla en forma privada al Sr Alfredo Leuco, pero no habiendo podido conseguir su mail personal decido publicarla. Es mi mayor anhelo que la reciba y la lea. Fue redactada luego de escuchar sus palabras en la entrega de premios MF2017. En la vida hay que saber elegir… si te dejan“, arranca la misiva 2.0.

“Estimado Sr Leuco: Le escribo estas líneas desde el mas absoluto respeto, pidiéndole de antemano perdón, si en ocasiones, la tristeza, la pasión o la indignación me traicionan o nublan mi entendimiento”, siguió.

“Soy una mujer que hace 33 años ejerce la mas hermosa profesión que alguna vez pude ELEGIR, y para ello me capacité: estudié locución, periodismo y cursé una Licenciatura en Historia, porque creía y creo fervientemente que quien se sienta frente a un micrófono debe estar entrenado para ‘cuidar’ el magnifico USO DE LA PALABRA, debiendo cuidar cada coma, cada palabra, cada signo de puntuación que se emite, para evitar la tergiversación o la mala interpretación de nuestros dichos. Debemos ser puristas del lenguaje”, sostuvo.

“En estos años transitados laburé incansablemente en busca de mis sueños, y por lógica, de mi progreso profesional. Logré económicamente algunas cosas: un pequeño departamento que casi se lleva el agua en la ruptura del 1 a 1; 1 auto; algún que otro lindo viaje y cierto bienestar. Hoy vivo en la casa que con esfuerzo construyo otro laburante: mi viejo”.

“Muchas veces, mis vacaciones, quedaron sofocadas por el deseo de progreso, por la falta de dinero o por conservar algún empleo por temor a perderlo. Usted bien sabe que los empleos en Argentina, mayormente siempre escasearon, e insertarse en nuestro medio no es cosa fácil”, explicó Feudale.

Luego especificó: “Pertenezco a una de las primeras promociones surgidas bajo la democracia. Voté a (Raúl) Alfonsín. No voté a (Carlos) Menem, creí en (Fernando) De la Rúa. Opté por Néstor Kirchner. No voté a Cristina (Kirchner) y tampoco voté al PRO“.

“Siempre sentí que la Argentina democrática me acompañaba y que era lo mejor que podía pasarnos a pesar de todo. Aciertos y errores. Pero jamás participé de pasiones políticas en ningún momento. No he recibido favores de ningún gobierno de turno y jamás coquetee con el poder”.

Más tarde, además de quebrar una lanza a favor de Diego por su defensa, se adentró en el discurso del periodista y expresó: “He tenido algunas oportunidades de decir lo que pienso, pero hoy se me impone como una necesidad lo que me ahoga, me sofoca. La angustia y el enojo que me corroe desde el sábado por la noche. Es obvio que en el aprecio que siento por los seres humanos, no coincido ni con el improperio soltado contra usted en el salón de los Martín Fierro, ni tampoco con los dichos soltados respecto a la actitud de Diego a quien conozco y respeto. Pero necesito que sepa, que la poca claridad de su discurso alentó a que muchos desconocedores de nuestro medio, aquellos que no saben ni como se articula, confundieran los tantos y creyeran que los LABURANTES somos culpables. ¿Culpables de que?“.

“Ud sabe perfectamente que en los medios hay jerarquías y que no todos estamos habilitados a decir lo que pensamos a boca de jarro. Se impone que aclare que sus palabras iban dirigidas a algunos dueños nombrados y a algunos periodistas (que también debió haber nombrado) porque del modo expresado solo hemos quedado empantanados todos. Enlodados. Lo invito a revisar cuentas de Twitter para observar lo que en pocos minutos se logró”.

“No quiero atribuirme la representación de todos, solo quiero explicarle desde mi experiencia, como se siente”, agregó.

“En 1992 mi profesión fue desregularizada, por lo que pasé a ser una Locutora independiente que supo que desde entonces nunca la iban a contratar en relación de dependencia, por lo que jamás recibiría indemnización alguna o ‘esas nimiedades’ si decidían reemplazarla por otro profesional. No me amilané. Me dijeron que de este modo iba a ganar mas que un empleado común y quiero que sepa que eso jamás sucedió y menos en estos tiempos, por lo que terminé teniendo siempre varios laburos. YO NO ELEGÍ. Enfrente al toro, tratando siempre de buscar y juntar para cuando ‘no hubiese’, cuestión y sueño en el que aun sigo involucrada. Porque yo… no robo, escasamente he tenido posibilidad de elegir como y para quien trabajar y siempre me corrieron de cerca, el temor a perder el laburo, la inestabilidad y algo de necesidad”.

“Daniel Grinbank, Julio Moyano, Jotace Producciones, Daniel Hadad, Daniel Vila, Marcelo Tinelli, Guillermo Montes, Pierri, Constancio Vigil, y entre ellos Cristábal López, son algunos de los empresarios de medios con los que trabajé. Y es cierto que en algunas ocasiones he partido en busca de otras oportunidades por no compartir modos o ideas o por mejores propuestas”.

“Le cuento que cuando por cuestiones ideológicas, me fui de un medio por no pensar igual, fue mi más profundo error. Nadie -a pesar de que muchos me hablaron a la oreja y me aconsejara que lo hiciera- me dio una mano. ME QUEDE SIN LABURO. SILENCIO DE RADIO. SILENCIO STAMPA. No crea ud que técnicos, operadores, cámaras, electricistas, productores, informativistas, locutores, periodistas ‘no estrellas’ podemos elegir con quien trabajar. En general, el laburo nos elige a nosotros. No, no elegimos, ni siquiera contamos cuando una empresa se vende. Lo único a lo que apostamos cuando eso sucede, es a no perder el laburo. Cosa que no siempre sucede. Podría darle nombres de muchos amigos y compañeros de laburo que fueron expulsados en las sucesivas ventas de medios y jamás se pudieron volver a insertar“.

“En estos largos años que llevo de profesión, no escraché a nadie, no participé de ‘uno u otro bando’ de lo que siento es la famosa grieta que todos mencionan y que no comparto. Y al igual que yo, muchos, muchos laburantes que hoy ven como se les escapa el laburo sin explicación alguna, y están al limite y envejecidos para encarar una vuelta mas en los medios”.

Después dijo: “Le pido, encarecidamente, que me de la alegría de sentirme considerada y cuidada por un medio al que amo y respeto, por un medio al que me enorgullece pertenecer. Nunca somos los laburantes los que nos enriquecemos. Ud lo sabe bien, porque convive con nosotros. Y, lamentablemente, en sus dichos del sábado, muchos interpretaron otra cosa y nos hacen responsables, sosteniendo barbaridades de todo tenor.

También aclaró: “No pertenezco al rubro de los que quieren que el Estado se haga cargo. Nunca, en mis 33 años de carrera, laburé para el Estado. Soy de los que se levantan a laburar, sin chistar, y feliz de hacer lo que me gusta. Y soy de los que hoy no sabe como todo esto continuara: laburo en Grupo Cielo desde hace 25 años, en Ideas del Sur desde hace 26 y en Rivadavia. Ud bien sabe de las situaciones que hablo en las dos últimas. ¿Y sabe que? A pesar de lo nublado de la cuestión, sigo pensando que todo va a mejorar”.

“Deme la paz de diferenciarnos de quienes en todos los tiempos han hecho negocio con nuestra profesión”.

Por último, Feudale se despidió esperando una respuesta por parte de Alfredo Leuco: “Espero tenga la caballerosidad de impedir que se nos siga señalando con el dedo, cual si tuviésemos alguna responsabilidad o participación en los hechos que dañan o dañaron a nuestro país. Espero su respuesta. Saludo cordial de una laburante que escasamente pudo elegir. Marcela C Feudale, Locutora Nacional 2738”.

“Pd1: Haga un ejercicio y mire a su alrededor. Pregúntele a su operador, a su locutora de turno, al personal de planta transmisora, a los técnicos, seguridad, a portería, a los administrativos… a los verdaderos laburantes… cuantas veces pudieron elegir. ELEGIR… cual si en Argentina fuese fácil. Otro saludo cordial y reitero… espero su respuesta y su entendimiento. Gracias”, concluyó la emblemática locutora.

La contundente respuesta de Reynaldo Sietecase sobre la pelea con los Leuco

El escándalo de la noche en la entrega de los Martín Fierro de radio, en el que Diego Leuco enfureció cuando escuchó un insulto hacia Alfredo, su padre, tuvo varias aristas.

En ese sentido, Reynaldo Sietecase quedó sin querer envuelto en la polémica, y por eso salió a hace un contundente descargo. Todo comenzó cuando el periodista se quedó con la estatuilla por su ciclo radial Guetap. Pero como llegó tarde a la fiesta, le pidió a una compañera que leyera un texto en el que hablaba del delicado momento que viven los trabajadores de prensa.

Sin nombrarlo, Alfredo Leuco hizo alusión a ese texto cuando le tocó subir a recibir el galardón por Le Doy Mi Palabra. “Acá hubo recién, está en la sala, un periodista que hizo leer a su compañera locutora un texto respecto de los compañeros que no tienen trabajo. Solo me queda decirle que se olvidó de algunos nombres. Se olvidó de Sergio Szpolski, se olvidó de Electroingeniería, se olvidó de Cristóbal López, verdaderos delincuentes de los medios de comunicación que vaciaron y que vinieron a hacer política“, expresó el periodista.

En ese momento comenzó la pelea de su hijo, Diego, quien escuchó un insulto hacia su padre. Tras el escándalo, muchas de las miradas apuntaron a la mesa de Sietecase, pero el periodista aclaró la cuestión en su cuenta de Twitter. “Están diciendo cualquiera. 1. Llegué tarde xq estaba leyendo poesía en El amor muerde. 2. No nos peleamos con nadie. Aunque hay mucha gente enojada con la vida. Además si esa lluvia me moja tiro el paraguas…“, escribió.

Pero su descargo no terminó ahí: “Esto es falso. Tengo dos productoras y desde nuestra mesa no gritaron nada. Espero q a @diegoleuco le quede claro. Trolls abstenerse“, agregó bastante molesto.