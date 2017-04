Por Decreto, Verna, funcionarios y diputados no pagan ganancias

Con el argumento de disminuir el pago de ganancias, funcionarios, diputados y el propio gobernador Carlos Verna, tuvieron un aumento considerable en sus sueldos con un Decreto provincial. En agosto de 2016, el aumento, también por un Decreto, rondó casi el 80%.

Según pudo saber InfoHuella, ahora, a través del Decreto Nº 5165 de 2016 pero publicado en Boletín Oficial de este año, se dispuso que “a partir del 1° de enero de 2017 el tratamiento previsto en la Resolución N° 12/05 y complementarias, en los términos de la Resolución 65/15 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa”, con esto, el gobierno provincial interpretó que tenía la facultad de prescindir del pago de ganancias.

Lo cierto es que, mediante este Decreto, el alcance va desde el sueldo del Gobernador, hasta el empleado estatal de menor jerarquía en todo el territorio pampeano. A la hora de la retención de ganancias, quienes vieron aumentar sus sueldos considerablemente, son funcionarios y diputados. Los estatales, que lucharon por pedir un aumento del 20 por ciento, no llegan al beneficio en su totalidad. Sin embargo, los funcionarios y diputados, tienen el impacto real. A fuerza de decretos, entre la duplicación de gastos de representación y el no pago de ganancias, ahora un sueldo de un funcionario, subió más de 20 mil pesos por mes.

¿Y AFIP?

Como el Decreto también alcanza a los municipios que quieran adherirse, en Santa Rosa no hubo un visto bueno. Ante la inundación reinante, sería un despropósito estar discutiendo el aumento de sueldos nada más ni nada menos que de funcionarios. Para no confrontar con el gobierno provincial, lo más elegante sería esperar una definición por parte de AFIP. En caso de que el Decreto tenga irregularidades, la AFIP podría cobrarse los meses que no se retuvieron.

EN AGOSTO

En agosto de 2016, el aumento de Verna y funcionarios, fue anunciado en una separata del boletín oficial, que luego reprodujo InfoHuella en un informe. Curiosamente, el 29 de abril se publicó que el Decreto 409/16; que sostiene en su Artículo 25:” Dispónese que lo establecido en el inciso “e” del artículo 30 de la Ley Nº 1387, será equivalente a la Asignación de la Categoría, a partir del 1º de abril de 2016.”

Asimismo, el inciso “e” del Articulo 30 de la Ley N° 1387, reza: “que los conceptos establecidos en el Artículo 2 de la Ley N° 927 (gastos de representación) son el 50% del total de la asignación de la categoría”. Esto era hasta abril de 2016.

En agosto de 2016, Verna, decretó un salariazo para su sueldo y el de sus funcionarios al decir con el Decreto 409/16 el “equivalente”, que en realidad quiere decir el 100 por ciento. En dinero en efectivo, un funcionario pasó de percibir un sueldo de casi 47 mil pesos a la suma superior a los 68 mil.