Dejó al novio por WhatsApp y con memes de Los Simpson

Tiempos modernos, sin dudas. Las redes sociales colapsaron esta mañana con las capturas de una conversación delirante. Ella,Sofía, lo dejó por WhatsApp y, como si eso no fuera suficiente, también se lo anunció con memes de Los Simpson.

La insólita conversación.

El delirante diálogo fue viralizado por una amiga de la chica, que tampoco tuvo piedad para con el pobre Kevin. Y, como era de esperarse, se convirtió en el tweet del día.

Al final, Kevin se lo tomó con humor.

El diálogo comenzó a las nueve y dos de la noche. Kevin, esperanzado, le mandó un “Hola” y un emoticón desolado. Ella no le clavó el visto y respondió un minuto después con un cortante: “Hola”.

Envalentonado, le dijo que la extrañaba. Y fue allí cuando Sofía se tomó 38 minutos para buscar un meme del capítulo en el que Homero Simpsonle detalla a Lisa todas las excusas básicas para dejar a un hombre.

LA ESCENA EN LA QUE HOMERO LE ENSEÑA A LISA A DEJAR A UN HOMBRE

“¿Qué es eso? ¿Me estás cortando con una imagen de Los Simpson?”, le preguntó Kevin. Ella volvió a usar a Homero para responderle. En el video, se lo puede ver al personaje de dibujos animados decir: “No, no, no, no; bueno, sí”.

“NO, NO, NO, NO; BUENO, SÍ”

Kevin seguía sin entender nada. “¿Por qué? Como quieras Sofía, tendrás tus razones”, disparó. Pero ella no tuvo piedad e insistió: le mandó una foto de la escena en la que Edna Krabappel (la profesora de Bart) lee la carta de despedida de su enamorado por correspondencia, sin saber que era todo un invento de su alumno.

Pero Sofía se tomó su trabajo. Cambió el nombre de Edna por el de él y transcribió: “Queridísima Kevin: debo dejarte. ¿Por qué? No puedo decirte. ¿A dónde (iré)? No puedes saberlo. Cómo llegaré, aún no lo he decidido. Pero una cosa puedo decirte: cada vez que oiga el sonido del viento, susurrará el nombre Kevin”.

EDNA Y LA CARTA DE DESPEDIDA DE SU ENAMORADO POR CORRESPONDENCIA

Y, después de casi veinte minutos de conversación, el pobre Kevin se dio por vencido, aunque se lo tomó con humor. “Qué estúpida que sos. Pero me hacés reír. Chau Sofía”.