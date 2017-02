Denuncian al cantante Claudio Nadal porque le dedicó una canción a una peluquera hablando de su vida intima ¡No te pierdas la canción!

El músico Claudio Nadall fue denunciado penalmente por la mujer de Parera damnificada por un tema musical totalmente agraviante que compuso el artista y subió a Youtube. El caso saltó a la luz en los últimos días cuando en los grupos de whatsapp comenzó a circular la canción, que claramente afecta la imagen y el derecho a la intimidad de esta mujer que trabajó con él durante cuatro años.

En diálogo con Zonal Noticias, Delia Quiroga, la mujer perjudicada por este tema musical que Claudio Nadall compuso y subió a Youtube, confirmó que el miércoles realizó la denuncia penal en la comisaría de Parera.

Quiroga comenzó a trabajar hace cuatro años con el músico de Corral de Bustos, Córdoba, primero en la venta de CD y luego en el escenario realizando los coros y tocando la pandereta, acompañando al músico en sus presentaciones en la zona y parte de Córdoba y Buenos Aires.

Delia Quiroga comentó que en su denuncia consta que las amenazas comenzaron a mediados del año pasado, allá por el mes de agosto, cuando por un problema familiar, ella decidió dejar de trabajar con él.

“A partir de ese momento comenzó a agredirme verbalmente, y empecé a recibir amenazas telefónicas y por mensajes de texto que tengo registradas, hacia mí y mis hijos, por lo que realicé exposiciones para que deje de molestarme”, contó a Zonal Noticias.

“En la jornada del martes tomé conocimiento por unas amigas que Nadall había subido a Youtube la letra de una canción de su autoría denominado Prueba y error en la que menciona mi persona, mi profesión y la localidad en la que vivo, además de datos de mi intimidad en donde menciona a varias personas”, explicó.

La damnificada indicó que después de recibir varias críticas, el músico decidió bajar de Youtube el tema musical totalmente injurioso, pero comenzó a circular por la aplicación whatsapp.

“Esto afectó gravemente mi imagen ante la sociedad y dañó a mis hijos y nietos”, aseguró Quiroga, por lo que contrató a la abogada Claudia Guazzaroni para que se encargue del tema.

La mujer de Parera aseguró que todas las pruebas están en poder de su abogada y esperó que esta persona se retracte porque “mi imagen se vio totalmente perjudicada”.

A partir de la sugerencia de la abogada, en la jornada del miércoles la damnificada, decidió radicar la denuncia penal en la comisaría de Parera.

Lo cierto es que Quiroga es sólo una de las afectadas en su imagen con esta letra musical de Nadall, porque además en la canción son varias las personas mencionadas: en algunos casos con apellido, con apodos y profesionales a las que se dedican.

Por lo que no se descarta que en los próximos días surjan nuevas denuncias hacia el músico, que claramente dañó la imagen pública de varias personas.



Tras la denuncia penal, Claudio Nadall se defendió: “yo no compuse el tema, solamente lo canté”

El cantante Claudio Nadall intentó deslindar responsabilidades por el tema musical totalmente injurioso que apareció en youtube interpretado por él, y que luego bajaron del sitio por las críticas que recibió. “Si alguien se sintió ofendido, pido mil disculpas”, expresó.

Tras ser demandado penalmente por la mujer que se sintió agraviada y perjudicada en su imagen pública, el músico se comunicó esta mañana con la emisora Conexión Power y mantuvo una extensa charla con el locutor Juan Cruz Sotello para dar su versión de los hechos.

Tratando de deslindar responsabilidades, el cantautor aseguró que el tema “Prueba y error” en el que agravia a una mujer de Parera que durante unos 4 años lo acompañó musicalmente, “no es de mi autoría y sólo lo canté”.

“Toda la vida grabé montones de temas, y el estudio de grabación me dio una canción (Prueba y error), que no compuse yo, simplemente lo canté”, explicó.

Tratando de ningunear a la persona que hizo la denuncia penal en su contra, el músico señaló que “los coros que ella (Delia Quiroga) dice que hacía, están grabados por la cantante de Gari, ella hacía sólo la mímica”.

“Coincidencias”

En relación a la canción en cuestión, el músico de Corral de Bustos reiteró: “el tema no me corresponde, no lo hice yo, sólo lo canté como canto miles de canciones”, aseguró, a pesar de los detalles de la vida privada de la damnificada que aporta la letra.

“Es un tema en el que coinciden algunas cosas, pero no hay nombres, no sé quien lo subió a Youtube, debe ser alguien para perjudicarme”, sostuvo en referencia a la canción que salió con su voz y circula por los grupos de whatsapp.

“Yo no quiero ofender a nadie, si alguien se sintió lastimado, pido mil disculpas”, expresó.

“Con mis abogados también vamos a hacer un juicio porque no sé quien subió ese tema a Youtube que me está perjudicando laboralmente”, expresó, tratando de deslindar responsabilidad.

“Yo no quiero molestar a nadie. Incluso mañana salgo en dos radios de La Pampa aclarando todo ésto”, aseguró.

“Al Chaqueño le pasó lo mismo cuando habló de la peste rosa y aclaró, yo también pido perdón, a mí laboralmente ésto me está perjudicando”, afirmó comparándose con el artista chaqueño.

“Que quede claro que yo no hice ningún tema, me lo dio el estudio, puede ser una mera coincidencia”, expresó en referencia a la letra del tema que aporta datos muy puntuales de la denunciante, e incluso menciona apodos, apellidos y profesiones de algunas personas que habrían mantenido algún vínculo con la damnificada, informó ZonalNoticias.com