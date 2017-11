Desilusión: Los Atletas de la Escuela Especial de Río Colorado no participarán de los Juegos Nacionales Evita

(NOTI-RIO) Desde la Escuela de Educación Especial N°9 queremos comunicar a la sociedad, que siempre está atenta a nuestros logros y nuestras necesidades, que en el día de la fecha nos reunimos con los Padres de los Alumnos Daiana Rojas, Lautaro Zapico, Agustina Melón, Nicolás Pérez , Lautaro Tobares, NatashaMilczakowskigy se decidió en conjunto que nuestros ATLETAS no participaran este año en los Juegos Nacionales Evita que se desarrollaran en el Chaco.

Queremos destacar por este medio la posición tomada en conjunto, porque estas situaciones son las que nos llevan a seguir pensando en la verdadera INCLUSION y la EQUIDAD por la que luchamos todos los días.

Nuestros alumnos no pueden ser sometidos nuevamente a un viaje de casi 38 horas en colectivo, ya tuvimos la experiencia en mayo, cuando viajaron a Ushuaia.

Podrán decir, como algunos responden..” algunos viajan en avión”, nosotros no nos conformamos como comunidad educativa con esa respuesta, nuestros alumnos son TODOS, y sus derechos son los que los igualan y no vamos a permitir que se discrimine separándolos en quienes pueden y quienes no, viajar en avión o en colectivo.

Lamentamos profundamente, que quienes debieron hacer su trabajo desde el momento que se sabía la distancia a recorrer, no hayan tenido en cuenta a nuestros alumnos, hayan brindando información no certera durante todo este tiempo y a días de realizar el viaje, se tomara la decisión incorrecta, equivoca y unilateral, discriminando entre los alumnos de los equipos escolares y provinciales.

Por la alegría truncada, por los tiempos de entrenamiento con frío y con calor, por la ilusión con la que nuestros alumnos viven cada instancia, comunicamos con angustia la decisión tomada, y alentamos a quienes toman las decisiones, a VALORIZAR a los DEPORTISTAS con DISCAPACIDAD de la provincia de RIO NEGRO.

Anabela Miranda Directora

Fernanda Peña Vice Directora

Profesoras María Elena Martínez del Río y Ana Fernández Villalba

Dario Melón, Fabián Zapico , Paola González, Valeria Ciccio, Verónica Currinca, Fabián Pérez, María Rosa Colos, Mónica Urrutia, Sofía Milczakowskig.