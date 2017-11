Después de 9 años quedó impune la causa de los alimentos Flavors

Alivio para exministros y empresarios procesados en la causa de los alimentos Flavors. Ni el Fiscal de Cámara, Hernán Trejo, ni la querella ejercida por la Fiscalía de Estado de Río Negro acusaron a los imputados, razón por la cual al Tribunal no le quedará otro camino que la absolución para los seis involucrados.

Trejo fue crítico con el trabajo de investigación y habló de “confusa” imputación. Pasaron más de nueve años en vano.

En esta causa el objeto de investigación fue la empresa Flavors que -sin antecedentes ni solvencia- entregó al Estado rionegrino alimentos vencidos, con plags, piedras, hongos y bacterias no aptos para el consumo que fueron distribuidos a los comedores escolares, sin los debidos controles, según la elevación a juicio.

Las exministras de Salud Adriana Gutiérrez y Cristina Uría y el de Familia, Alfredo Pega, llegaron a juicio procesados por “estafa”, “defraudación en el cumplimiento de los contratos y con administración infiel, todo ello en perjuicio de una administración pública”.

Mientras que contra los empresarios Javier Matas, Máximo Viccchi y Daniel Fernández pesa un procesamiento por “estafa”, “defraudación en el cumplimeitno de contratos” y como “partícipes necesarios del delito de administración infiel en perjuicio de una administración pública”.

Esta causa fue iniciada en julio de 2008 por denuncia penal de la entonces Defensora del Pueblo, Ana Piccinini. Como fiscal investigó Daniela Zágari y varios fueron los jueces que intervinieron en la instrucción siendo el expenal Carlos Reussi, quien dictó los procesamientos.

El 30 de agosto de 2013 fue requerida su elevación a juicio.

Ahora se espera la resolución del Tribunal de juicio integrado por Marcelo Chironi, María Luján Ignaci y Sandra Filipuzzi. No obstante al no existir acusación a los camaristas no les quedará otro camino que la absolución.