Detectaron a trabajadores con irregularidades salariales y laborales en La Adela

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), junto al gremio de los trabajadores rurales (UATRE), realizó operativos de fiscalización y control registral en La Adela.

El RENATRE efectuó en las provincias de La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, operativos de fiscalización y control registral, relevando un total de 94 trabajadores, donde se comprobaron irregularidades laborales, salariales, y falta de Libreta de Trabajo Rural (LTR), por lo que se iniciaron actuaciones administrativas y legales.

La delegada de La Pampa, Nora Traverso, junto a los agentes de la delegación y personal de UATRE y Ministerio de Trabajo de la Nación, coordinó operativos de fiscalización, en un establecimiento rural dedicado a la actividad agrícola-ganadera de la localidad de La Adela, donde relevaron 3 trabajadores y comprobaron irregularidades salariales, laborales y falta de Libreta.

En las distintas inspecciones, los agentes informaron a los trabajadores sobre los alcances y beneficios de la Ley 25.191 y se notificó al empleador sobre la obligación de tramitar la Libreta Trabajo Rural.

Los agentes de la delegación San Luis, coordinados por el delegado, Jose Hipólito Pedernera, inspeccionaron el 14 y 22 de agosto, junto a personal de UATRE, OSPRERA y el Ministerio de Trabajo de la Nación, establecimientos rurales dedicados a la actividad agro-ganadera, ubicados en las localidades de Quines y Villa Salles, donde relevaron 43 trabajadores rurales, de los cuales, solo uno no se encontraba inscripto en el Registro. Además, los trabajadores advirtieron que este trabajador no contaba con la ropa de trabajo necesaria y no poseía herramientas de protección personal.

El delegado de Mendoza, José Luis Zárate, junto a los agentes de la delegación y personal de UATRE, coordinó operativos de fiscalización, el pasado 17 de agosto, en un establecimiento rural dedicado a la actividad frutícola de la localidad de El Totoral, donde relevaron 15 trabajadores que no contaban con Libreta de Trabajo Rural (LTR). Además, los agentes comprobaron que las remuneraciones percibidas por los trabajadores no se ajustaban a lo fijado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

Claudia Bruno, delegada provincial Córdoba Sur, llevó a cabo el 17 de agosto, con la participación del delegado regional de UATRE Río Cuarto, Saúl Castro, y el Ministerio de Trabajo provincial, operativos de control registral en establecimientos dedicados a la actividad agrícola-ganadera, ubicados en Coronel Moldes y Washington, donde se relevaron 14 trabajadores y se comprobó falta de Libreta de Trabajo, recibos de suelo y ropa de trabajo. Además, los agentes corroboraron malas condiciones de vivienda, higiene y seguridad.

Los agentes de la delegación Buenos Aires Sur, coordinados por el delegada, Marcela Bosio, inspeccionaron el 16 de agosto, junto a personal de AFIP, del Ministerio de Trabajo provincial, de la Delegación Mar del Palta de la Policía Federal Argentina (PFA), del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, y de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), establecimientos rurales dedicados a la actividad hortícola, ubicados en las localidades de Batán, donde relevaron 6 trabajadores rurales que no contaban con Libreta de Trabajo.

Los agentes de la delegación Córdoba Norte, junto al delegado provincial, Carlos Baravalle, y personal de UATRE, inspeccionaron el 23 de agosto, establecimientos rurales dedicados a la actividad ganadera y de acopio de cereales, en las localidades de Luque y Villa del Rosario, donde relevaron 13 trabajadores, de los cuales, 7 no contaban con Libreta de Trabajo. Además, los agentes comprobaron que los trabajadores no contaban con ropa adecuada de trabajo y tampoco elementos de protección laboral.

RENATRE continúa con actividades a nivel nacional, en el marco de los operativos de control registral, con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de la Ley 25.191 y proteger los derechos de los trabajadores rurales.