Detuvieron al gran estafador en Río Colorado

(NOTI-RIO) La policía local detuvo a un hombre con un frondoso prontuario por estafas reiteradas que operó en la localidad durante varios días y donde ya “tenía marcadas a varias víctimas para algún posible delito” debido a se le secuestró una “agenda” con gran cantidad de direcciones de domicilios como de comercios de Río Colorado y de otras provincias.

Los investigadores trabajan para reunir datos y determinar si el apresado trabajaba solo o estaba haciendo “inteligencia” para concretar delitos con alguna banda.

El hombre ingresó a la localidad el pasado 10 de junio, y logró “embaucar” con distintos nombres falsos ostentados por un alto nivel económico. Dos hoteleros, una firma inmobiliaria y a una familia, aunque por estas horas se investiga si hubo más las víctimas, fueron los engañados.

Este medio pudo saber por fuentes extraoficiales que se trata del hombre oriundo de La Pampa identificado como Hipólito Baldomé de 50 años con un amplio prontuario y con pedido nacional de captura y detención en distintas causas por estafa y el último tiempo estuvo operando en Villa Regina, General Acha, Bahía Blanca y en la provincia de Misiones.

“Río Negro” pudo reconstruir algunos de los pasos dados por el malhechor en Río Colorado.

Inicialmente se instaló por varios días en uno de los hoteles del ingreso a la ciudad donde se identificó como Alberto Irazábal un potentado ganadero en la zona de Pichi Mahuida y que tenía dificultades con la gran cantidad de chanchos jabalí.

Con ese ardid logró dar con un hombre con amplio conocimiento en la caza del chancho jabalí y que cuenta con un vehículo y armas (con todos los permisos) para la ocasión.

El cazador entusiasmado por la propuesta de embaucador le abrió las puertas de su vivienda y hasta lo invitó a cenar junto a su familia.

Pero el propietario de la vivienda durante una cena comenzó a sospechar de la credibilidad del relato del “Empresario ganadero” al no tener en claro datos puntuales como quienes eran sus vecinos en el campo o porque ruta se llegaba al campo de su propiedad.

Además la desconfianza aumentó dentro del grupo familiar, luego que durante la noche hubo situaciones sospechosas que involucraban a una adolecente de 16 años.

El momento detonante fue luego de la insistencia del Baldomè, de salir urgente para su supuesto campo para ir a cazar chanco sin los correspondientes permisos que se requieren en la policía.

Esa misma noche el jefe de familia se presentó en la Unidad Once a relatar los temores como las sospechas de la situación.

Se presume que el apuro de Baldomè era para intentar dar un “primer golpe” esa noche, aunque el temor de los investigadores es cuál sería el destino de la víctima en caso de resistencia en pleno campo.

Por varios días personal de la policía local buscó dar con el estafador, que había abandonado sin avisar la habitación y nunca pago las cuentas.

Hasta que días antes de la detención se lo vio tratando de simular transacciones comerciales en una de las inmobiliarias locales, bajo otro nombre falso como el de Alberto Rodríguez y que estaba esperando una transferencia bancaria con una suma más que importante de dinero.

El “verso” llegó a tal punto que la responsable de la inmobiliaria llegó a prestarle su vehículo personal para que Baldomè se manejara dentro de la localidad.

Al mismo tiempo ya se encontraba instalado en otro de los hoteles céntricos bajo un nuevo nombre falso como el de Alberto Llorente.

Cuando los responsables de la Unidad Once se aseguraron que se trataba del sospechoso, montaron un operativo para la detención que tuvo la complicidad de la comerciante.

Mientras que Baldomè se encuentra alojado en los calabozos de la Unidad Once de Río Colorado, se tramita una causa de defraudación y tentativa de defraudación con identificación falsa se tramita en el Juzgado Penal N° 30, con el juez Guillermo Bodrato y el Fiscal Miguel Ángel Flores.

INDENTIFICACION:

Por si lo volves a ver en las calles de Río Colorado: Hipólito Baldomè de 50 años con domicilio en General Acha de la provincia de la Pampa, es de una postura robusta, con 1,76 de altura, tiene una cicatriz en la mejilla del lado derecho y otra cicatriz en la mano izquierda, ambas bien visible.

ALGUNOS ANTECEDENTES

En Julio de 2012, diarios capitalinos señalaban “Capturaron a un hombre al que buscaban por causas de estafas”.

Este fin de semana personal policial de la Jefatura Zonal de Seguridad Rural y Patrulla Rural Olavarría, tras distintas tareas investigativas logró detener a una persona oriunda de La Pampa.

Fue identificada como Hipólito Baldome, de amplio prontuario y con pedido nacional de captura y detención en distintas Causas por Estafa, ambas con la intervención de los Juzgados de Instrucción y Correccional N° 1 y 2 del Departamento Judicial de Gral. Acha, Pcia de La Pampa.

El detenido este fin de semana fue trasladado por personal de Patrulla Rural hasta la ciudad de Azul y permanece alojado en la Comisaría Primera de esa localidad.

Asimismo, se indicó que Baldome estaba parando en un hotel y había tenido “intención de realizar alguna transacción o negocio fraudulento en la compra-venta de hacienda.

En enero del 2015 en Bahía Blanca “Detienen a un hombre acusado de estafas reiteradas cuando llegó a la Terminal de Colectivos”

Tiene 47 años y 3 pedidos de captura del Departamento Judicial de La Pampa.

La Policía local informó que detuvo en las últimas horas a un hombre acusado de ”

“estafas reiteradas” en Santa Rosa, La Pampa, cuando llegó a la Terminal de Colectivos de nuestra ciudad.

Se trata de Hipólito Baldome, de 47 años, quien tenía tres pedidos distintos de captura del Departamento Judicial de La Pampa, según se informó.

“Intentó hacer una estafa con una casa pero fue abortada y lo esperamos que llegara a la terminal”, expresaron desde la comisaría Cuarta. .