Dodgeball: el deporte inspirado en una película norteamericana que crece en Argentina

“No necesitás inversión ni una cancha grande. Se necesitan seis pelotas”, contó. Pero los balones no pueden ser cualquiera: cuentan con una contextura particular y no se fabrican en el país. Por eso desde Canadá, donde se halla la federación mundial (también existe una asociación manejada por un inglés) enviaron dos kits para que puedan practicar acá.

Entre 15 y 20 jóvenes suelen entrenarse debajo de la autopista en el Parque Chacabuco, los sábados por la tarde. Paolo es el entrenador y preparador físico de los jugadores que provienen de diferentes barrios de la Capital Federal y también del Gran Buenos Aires. La meta es la inclusión y por eso hay tres chicos provenientes de la Villa 1-11-14 que pertenecen al plantel fijo.