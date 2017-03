Dólar Futuro: elevan a juicio oral la primera causa con Cristina Kirchner como imputada

El juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral y público la investigación conocida como “Dólar Futuro” en la que la ex presidente Cristina Kirchner fue procesada por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.

Aquel procesamiento de Bonadio señaló que el haber vendido operaciones de dólar futuro a un precio más bajo que el que pagaba el mercado fue un delito. Esa decisión del juez fue avalada por la Sala II de la Cámara Federal cuando, en noviembre pasado, confirmó el procesamiento.

Una vez que el fiscal del caso, Eduardo Taiano formalizó la acusación para que el expediente fuera a juicio oral y público respondieron los imputados.

La ex presidente, tal como dijo públicamente, pidió ir a juicio de manera inmediata. Algo similar hizo el ex ministro de Economía Axel Kicillof y Flavia Marrodán, quien integraba el directorio del Banco Central.

Algunos de los imputados se opusieron a la elevación a juicio porque consideraron que la instrucción de la causa estaba incompleta y debían realizarse medidas de prueba. El ex presidente del Banco Central, también procesado, Alejandro Vanoli, pidió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio firmado por Taiano.

Bonadio, según explicaron a Infobae fuentes judiciales, rechazó los planteos de las defensas de los imputados y mandó la causa a juicio oral y público. Sorteo mediante, el expediente recayó en el Tribunal Oral Federal 1.

Deberán ir a juicio oral Cristina Kirchner, Kicillof, Vanoli, Marrodán, Bárbara Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Cuatromo, Mariano Beltrani, Germán Feldman, Pedro Biscay, Sebastián Aguilera, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Favan, David Jacoby y Cristian Girard.

Flavia Matilde Marrodán

Ex directora del Banco Central durante el kirchnerismo.

– Bárbara Emilia Domatto Conti

Ex directora del Banco Central durante el kirchnerismo.

– Alejandro Formento

Ex director del Banco Central durante el kirchnerismo.

– Juan Miguel Cuattromo

Ex director del Banco Central durante el kirchnerismo.

– Mariano Beltrani

Ex director del Banco Central durante el kirchnerismo.

– Germán David Feldman

Ex director del Banco Central durante el kirchnerismo.

– Pedro Martín Biscay

Ex director del Banco Central durante el kirchnerismo.

– Sebastián Andrés Aguilera

Ex vicepresidente del Banco Central durante el kirchnerismo.

– Miguel Ángel Pesce

Ex vicepresidente del Banco Central durante el kirchnerismo.

– Alejandro Vanoli

Ex presidente del Banco Central durante el kirchnerismo.

– Axel Kicillof

Diputado nacional. Ex ministro de Economía durante el kirchnerismo.

– Cristina Elisabet Fernández

Ex Presidente de la Nación (2007-2015)

– Guillermo Mario Pavan

Comisión Nacional de Valores.

– David René Jacoby

Comisión Nacional de Valores.

– Cristian Alexis Girard

Comisión Nacional de Valores

1–Entre septiembre y noviembre de 2015, el BCRA negoció en el Mercado a Término de Rosario (ROFEX) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) contratos de dólar futuro a valores inferiores del precio de mercado, violando lo que dice su Carta Orgánica. El art. 18 de la norma dice que “El Banco Central de la República Argentina podrá comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia”.

2–De tener en 2008 operaciones por seis mil millones de dólares, tras sucesivas decisiones del Directorio, en octubre de 2015 el BCRA amplió el límite de contratos con dólar futuro a veinte mil millones de dólares.

3–Para hacer frente a esas obligaciones, el patrimonio del Banco Central sufrió pérdidas por un monto de más de setenta y siete mil trescientos millones de pesos, por los pagos que efectuó por contratos liquidados al 29 de febrero de 2016.

4–Como resultado neto de las operaciones a futuro de los contratos negociados por el Banco Central, entre septiembre de 2015 y el 30 de junio de 2016, se verificó una pérdida de cincuenta y cuatro mil novecientos veintiún millones setecientos ochenta y ocho mil setecientos dos pesos con cuarenta centavos ($ 54.921.788.702,40).

5–La defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado.

Según la acusación, conforme a instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, las autoridades el Banco Central, con la intervención de la Comisión Nacional de Valores, vendieron en un breve período un importante volumen de contratos de dólar futuro a valores ficticios.