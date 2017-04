El drama después de la lluvia en La Adela

El drama de las lluvias en La Adela, Fernanda Cisterna en su cuenta de facebook muetra el gran problema de un barrio.

NO…NO ME DIGAN Q ME CALME Y ME QUEDE TRANKILA,ESO YA LO EH OIDO ANTES….LAS VECES Q RELLENARON MI TERRENO XQ EL AGUA SE LLEVA TODO…PERO ESTA VEZ NO.

TENGO 1/3 DE KI CASA EN EL AIRE…GRIETAS EN TODAS PARTES …LA CASA PARTIDA…FILTRODE AGUA ADENTRO…DURLOCK PODRIDOS…ETC…

EL POZO ESE ESTABA LLENO DE AGUA Y NO SE PODIA VER BIEN Q TAN GRAVE ERA…EL AGUA FILTRO X DEBAJO DE.MI CASA Y SALIA X LA VEREDA Y KIEREN Q ME QUEDE TRANKILA????

X ORDEN DE LOS BOMBEROS DE LA ADELA O SUGERENCIA DIJERON “SEÑORA EL TERRENO PUEDE CEDER O LA CASA”…”SI TIENE A DONDE IR CORTE LA LUZ Y NO SE QUEDE”….

PODRIDA…KANZADA DE Q ME TOMEN EL PELO …ESTO NO ES DE AHORA,CADA VEZ Q.LLUEVE PASA LO MISMO ,SIEMPRE Q LLUEVE MIS HIJOS ESTAN MAS SEGUROS DEBAJO DE UN PUENTE Q EN SU PROPIA CASA LA PUTA MADRE…

NI SE LES OCURRA VENIR A TIRARME TIERRA DENUEVO…XQ YA VEN Q NO SIRVE DE NADA…NECESITO SOLUCIONES NO UNA MAKINA PARA SEGUIR PARCHANDO ALGO Q ESTA ROTO…NO SIRVE.

EL LUNES VERE…PERO REALMENTE PRENDERIA FUEGO LA CASA.

PERSONALMENTE ME GUSTARIA Q ALGUIEN DEL MUNICIPIO HOY DUERMA ADENTRO DE MI CASA ,Y QUE LLOVIERAN 50 MILIMETROS MAS…PERO CREANME Q NINGUNO SE ANIMARIA.