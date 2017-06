El dueño de La Anónima explicó por qué vende los huesos del pollo

Federico Braun, dueño de la cadena de supermercados La Anónima, defendió la venta de huesos de pollo. Así respondió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que denunció en su cuenta de Twitter a la empresa por vender “huesos pelados de pollo”

“La historia es así: una persona tomó una foto de las dos bandejitas que por error un empleado nuevo puso bajo la denominación de ´hueso de pechuga de pollo´ que es lo mismo que la carcasa se vende en cantidades importantes y no tiene que ver con la pobreza”, explicó el empresario, que también es es tío del secretario de Comercio Miguel Braun.

Este producto “es buscado como saborizante por parte de los especialistas de cocina”, continuó Braun. “Cometimos un error y las autoridades bromatológicas vinieron y entendieron el error, no hubo ningún perjudicado porque no se vendió ninguna bandejita cuando se venden 3500 kilos por mes de carcasa de pollo”, explicó en diálogo con Radio Con Vos.

“No es que lo hagan todos pero lo hacen muchos” justificó el empresario, y agregó: “Nosotros en la búsqueda de aprovechar en el buen sentido toda la parte del animal, tenemos un trozadero de pollo desde varios años y es una demanda y la gente se lo lleva, es nuestra función darle a los clientes lo que nos piden”.

El empresario afirmó: “Lo mismo que con el animal vacuno, hasta se vende el cebo, hueso, se exporta a Japón el rabo. Uno lo que tiene que hacer es maximizar el valor, después vemos el margen, si yo pudiendo cobrar algo porque hay gente que lo demanda lo regalo no tiene sentido, lo que estamos haciendo es lógico”.

“Hay un consumidor de una cosa y un consumidor de otra. ¿Por qué tengo que regalar?, lo que se busca es optimizar el valor, olvídese del precio. Las patas no lsa vendemos, eso fue un error, eso se tira o se regala. La carcasa de pollo tiene una demanda y es lógico. Hacemos el trozado de pollo para que cada cliente tome lo que quiera, uno busca una buena ecuación de precio-valor. No tiene lógica regalar algo que para muchos tiene valor y no poder bajarle un poquito el precio a otras cosas que tiene valor para otras personas”, continuó argumentando Braun.

Cuando le preguntaron si alguna vez lo había consumido, respondió: “No lo sé, vine a descubrir por este debate público ridículo, que el hueso de pollo tiene una gran cantidad de virtudes como saborizador. Métase en internet y las va a descubrir”.