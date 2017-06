Dura agresión de Scalesi a Marcelini en una entrevista radial “Me cruzaste con una hija de puta”.

“Me cruzaste con una hija de puta”. La polémica frase corresponde al líder de UPCN, Juan Carlos Scalesi, contra su par de SITSA, Cristina Marcellini, en medio de una entrevista radial en Viedma. Fue en el marco de la polémica por el despido de una trabajadora de ARSA. Ya hubo repudios y todo podría terminar en la justicia.

Desde hace varios días el sindicato UPCN acusa a SITSA de avalar el despido de una trabajadora, quien además denunció ser víctima de supuestos casos de persecución y hostigamiento.

En medio de la polémica, los dirigentes se cruzaron en una entrevista en Radio Uno de la capital provincial. Allí, Scalesi agredió verbalmente a su par del saneamiento y también arremetió contra el periodista que realizó la nota periodística.

En el inicio del contacto con el medio, el titular de UPCN dijo desconocer detalles del tema porque “anduvo mi gente en eso” y agregó: “Cuando hubo una conciliación de trabajo, el otro gremio (por SITSA) no justificó que era un despido sin causa. Es lo único”.

Admitió que “tal vez los muchachos (de UPCN) han sido duros y me hago cargo, pero en el país no pasa que se despida a un trabajador sin causa” y agregó: “Lo único que se pretendía es que, si realmente es una organización gremial, se oponga a un despido sin causa. Si se ha molestado porque dijimos la verdad, es lo único que hicimos”.

Marcelini respondió: “La despedida nos responsabilizó de persecución, pero quizás Ud. no tiene conocimiento de las notas que nos han mandado. Nos dicen que hemos acompañado a la empresa con este despido”.

Allí, estalló la polémica:

– Scalesi: Bueno. El que calla otorga. Se los convoca a la Secretaría de Trabajo y ¿qué dijeron?

– Marcellini: A nosotros nos citaron con palabras, y no vamos a ir un lugar cuando nos dicen que SITSA acompañó el despido de la empresa. Pero qué querés decir con que “el que calla otorga”.

– Scalesi: No me voy a prender en un chusmerío. Lo único que tiene que hacer la representante de ese gremio es decir la verdad…

– Marcellini: ¡Yo siempre digo la verdad! No me vas a tratar de mentirosa. Uds dijeron que nosotros estábamos de acuerdo con el despido, y no es verdad…

En ese momento Scalesi cortó la comunicación. Minutos después, desde la radio volvieron a comunicarse con el titular de UPCN: “La corté yo a la comunicación. Me tenés que avisar que me vas a cruzar con una hija de puta como ésta. Es una traición lo que me hiciste”, le recriminó al periodista.

“Lo que me hiciste vos es de mala leche”, acusó luego, refiriéndose al trabajador de prensa y continuó: “No es la primera, ya en la otra te metiste con la interna nuestra. Te lo quiero decir ahora. Jugaste para los otros, para la Lista Violeta, a morir. Decí lo que vos quieras y hacé lo que vos quieras, pero fuiste de mala leche”.

“Guardame este audio. Mi madre habrá sido una sirvienta, pero no fue puta”, se defendió Marcelini. Se dio un nuevo cruce y otra vez, Scalesi cortó la comunicación. La líder de SITSA señaló que podría recurrir a la justicia por los dichos.

Conocida la situación, el cuerpo de delegados de base del SITSA manifestó su total repudio “a las agresiones e improperios emitidos por Scalesi” y se ratificó además que los hechos sucedidos “se encuadran en un caso de violencia de género”.