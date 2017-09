Educación Echaron a la Delegada en Viedma, Alejandra Colalunga

“Hay ruido en el Ministerio”, afirmó la secretaria general de la seccional local de la UNTER, Clara Busso, dando por sentado, que podrían haber más desplazamientos.

La ministra de Educación, Mónica Silva, dispuso la separación de la Delegada en Viedma, Alejandra Colalunga.

El desplazamiento fue revelado al programa “La batidora” que se emite por Radio del Sur de Viedma, por la secretaria general de la seccional local de la UNTER, Clara Busso. Además agregó que “hay ruido en el Ministerio”, dando por sentado, que podrían haber más desplazamientos.

La salida de Colalunga empezó a gestarse cuando el gobernador, Alberto Weretilenck, concurrió a Radio Popular de Viedma, y durante una entrevista una oyente denunció que después de pedir sí se podía darle un trabajo a su hijo, le dijeron que deje el currículum, y al pasar el tiempo nada sucedió. “Se va a ir”, expresó inmediatamente el gobernador, en la entrevista del martes, dos días después la Delegada fue despedida del cargo.

Ante esta interpelación de la oyente, Weretilneck, con tono molesto, reaccionó: “La señora que me dé el nombre del hijo, porque yo no mande ninguna lista, no confecciono los ingresos de la gente. Me parece que es una denuncia grave. Obviamente que le va a costar el puesto a los dos, ya sea a la señora Colalunga como a Uriarte, porque no pido nunca que ingrese gente, porque no es mi tarea ni me corresponde.”

El Gobernador profundizó su argumentación cuando manifestó: “De hecho, soy el primero en decir que no puede haber más empleados públicos porque no les puedo pagar los sueldos; en este caso, uno de los dos se va a ir. Voy a llamar a la oyente porque quiero el nombre, yo no armo listas, no ingreso a nadie, así que vamos a tomar medidas con este caso”.

Más tarde, la propia funcionaria de Educación, en otra entrevista radiofónica, respondió: “jamás tengo una lista de nadie, mi función es recibir los currículums y si un cargo queda vacante se toma alguno de los CV y se envía a la dirección de Personal. No tengo nada que ver con listados ni con ningún otro tipo de decisión”.

Evidentemente tal justificación no conformó Gobernador, dado que finalmente descargó su furia con la responsable del Consejo Escolar con asiento en Viedma, que ya fue notificada de su baja en la cartera educativa. Colalunga reportaba directamente con el vicegobernador, Pedro Pesatti. Habrá que esperar para analizar si ésta partida deja secuelas en la relación entre las dos máximas autoridades provinciales. Aún no se sabe si el Secretario de Educación, Juan Carlos Uriarte, correrá con la misma suerte que la funcionaria.

Recordamos que Alejandra Colalunga había sido designada como coordinadora de la cartera educativa en la zona del Valle Inferior en septiembre de 2014, por la ministra de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Mónica Silva. Con esta salida se genera una nueva vacante en el alicaído gabinete provincial.