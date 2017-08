Educación “Tiene que profesionalizarse el ingreso a cubrir los cargos”

Tal como se informó, el gobernador Alberto weretilneck estuvo en una radio de Viedma donde recibió el llamado de una oyente que contó que desde hace años busca que su hijo consiga un puesto laboral en el área de Educación y que dos funcionarios de esa área le dijeron que los ingresos los decidía el gobernador.

La oyente nombró al secretario de Educación, Juan Carlos Uriarte y la delegada de Valle Inferior, Alejandra Colalunga.

Al responder, Weretilneck dijo que esa situación le iba a costar el puesto a ambos funcionarios y negó que él armase listas.

Quien también se refirió al tema fue la ministra de Educación Mónica Silva en entrevista con Selfie por Radio Noticias. Afirmó que todavía no hubo renuncias ni despidos y en cuanto al tema de ingresos a Educación manifestó “El modo en que ingresan las personas que van a ser personal de servicio de apoyo, es muy perjudicial porque no se ha profesionalizado el rol y entonces vienen con algunos métodos que son de otras etapas de la provincia nuestra que no son lo mejor para este tipo de nombramientos. Entonces nosotros estamos trabajando, justo hoy a la mañana hemos trabajado en una reunión de equipo en el desarrollo del Manual de Misiones y Funciones para que el rol del personal de servicio de apoyo se profesionalice, se ingrese a una carrera que tiene distintos estamentos, se pueda cobrar de manera diferenciada según la responsabilidad del rol y se pueda ingresar por concurso sobre todo al estamento superior. Y además de eso, se pueda tener en claro, cuáles son los conocimientos necesarios para ingresar porque no se puede ingresar a la tarea de ser personal de apoyo sin conocer de qué se trata esto”.

Silva señaló que se trata de un tema muy serio y de allí a que “tiene que profesionalizarse el ingreso a cubrir los cargos de personal de servicio y de apoyo. No puede ser que eso sea por un tráfico de influencias porque eso no conviene a un Estado moderno y a un Estado transparente”.

Asimismo descartó que el gobernador arme listas tal como se indicó “Eso no ocurre pero la verdad es que eso no ocurre pero tampoco ocurre que el rol se haya profesionalizado y el modo de acceso a los puestos de trabajo sea un modo de acceso más transparente por eso es que estamos trabajando en ese tema, lo hemos hecho con la función pública y en el día de hoy lo hemos dado a conocer al personal del Ministerio para que podamos ver qué posibilidades hay de cambiar en lo inmediato”.