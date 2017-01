El salario básico de un empleado de comercio superará los 8 mil pesos

El titular del Sindicato de Empleados de Comercio y concejal por el Frente Renovador, Ricardo Marino, informó que se firmó el acuerdo nacional de aumento salarial para los trabajadores que representa, que significará un 31% de incremento como pauta anual. Destacó a la agencia APP que el salario básico del mes de abril con el presentismo incluido va a ser “en la categoría más baja de 8.451,41 pesos y en septiembre, sumado el 10%, se irá a 9.173,74 pesos, más la antigüedad y la zona”.

Marino informó en relación a las novedades salariales para el sector de trabajadores que representa que “ayer se firmó el acuerdo salarial con las cámaras empresarias en dos fases, una que es el aumento para todo el año y después algunos incrementos extraordinarios”.

Especificó que “el aumento para todo el año es del 27%” con la diferencia que no regirá a partir del 1 de mayo como en otros años, sino a partir del 1 de abril, lo que significa que “cobraríamos 1.123 pesos más el presentismo del mes de abril que nunca lo cobramos”.

Informó que “el otro 10% va a ser a partir del 1 de septiembre y después vamos a tener una ayuda extraordinaria como compensación por la devaluación en julio de 1.200 pesos no remunerativos y en noviembre otros 1.200 pesos”.

Agregó que “al aumento salarial se le tiene que sumar la antigüedad y la zona”, ya que parte de los aumentos impactan sobre el básico.

Explicitó que el salario básico del mes de abril con el presentismo incluido va a ser “en la categoría más baja de 8.451,41 pesos y en septiembre, sumado el 10%, se irá a 9.173,74 pesos, más la antigüedad y la zona”.

Destacó que esto regirá para los empleados de comercio de todo el país, subrayando que con todos los ítems de aumento acordado el aumento anual llegará al 31%.

Destacó que su sindicato no se suma al paro de mañana impulsado por la CGT opositora, más allá que personalmente dijo que comparte varias de las reivindicaciones que impulsan los sindicatos presididos por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. (APP)

