“Estamos evaluando cambios en el Gabinete”

Habrá cambios en el Gabinete provincial. Así lo adelantó hoy Alberto Weretilneck, quien anunció que las modificaciones serán en todas las líneas: ministros, secretarios, subsecretarios y directores. Y no descartó reemplazos en las empresas y organismo autárquicos.

“Estamos evaluando una serie de cambios” expresó en diálogo con LU19. El gobernador dijo que “está en evaluación la marcha del gobierno y el funcionamiento de las distintas áreas”. Admitió que “hay desgaste” de algunos funcionarios y que por eso la revisión es en todos los rangos.

Si bien no precisó ningún área en particular, dijo que las moficicacones serán “de acá a octubre, y después de octubre”. Consideró que “encontrar los reemplazos no es tarea sencilla” y que tampoco es fácil tomar este tipo de definiciones porque, por un lado, “hay que dar por terminado el ciclo de un funcionario” y por otro, “no equivocarse en el reemplazo”.

“Trato de ejercer la autocrítica diariamente” subrayó el mandatario, y puso como ejemplo el debate por la central nuclear: “no supe o no pude hacer entender que era importante”. Pero advirtió: “Lo que más me molesta, es cuando el resto no hace autocrítca” y explicó su reacción en la reunión de Juntos: “venía juntando bronca, pero ya pasó”.

Weretilneck hizo una evaluación del voto en las PASO. Reconoció que el corte fue socioeconómico: “el trabajador votó por Cristina Fernández de Kirchner. Los sectores medios y altos por Cambiemos. No pudimos contagiar nuestro mensaje”, reconoció.

Y explicó: “quien vota la boleta azul no vota a Cristina, vota dirigentes rionegrinos” porque la ex Presidenta no es candidata en el territorio provincial. Sin embargo admitió: “Pero así y todo, se voto así, era para que volviera Cristina”.

En consecuencia, Weretilneck adelantó que “en octubre tenemos que tener un discurso más claro, más nítido”. Y reiteró que “tenemos la necesidad de tener en el Congreso un representante propio”. Y puntualizó: “Ahora se viene la discusión por el Fondo del Conurbano. Si avanza, Río Negro perdería 1.800 millones de pesos. Nosotros vamos a defender los intereses de nuestra provincia”.

