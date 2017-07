Favio Igoldi pidió la detención de Víctor Sodero Nievas

El defensor particular del ex juez del STJ, señaló en un escrito que “desde que la Cámara en lo Criminal de Viedma Sala B, anuló la indagatoria anterior y el auto de procesamiento, la defensa reiteró el pedido de apartamiento del juez que había prevaricado e incumplido sus obligaciones legales en perjuicio de mi defendido”.

El juez penal viedmense, Favio igoldi, ordenó la detención del ex juez del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas, después de que no se presentara a declarar.

El ex juez del STJ, contratacó por medio de un escrito que dio a conocer su abogado, Néstor Torres.

El escrito

“Que el juez Igoldi se encuentra denunciado penalmente como prevaricador de hecho y de derecho, conducta que en el día de la fecha ha agravado al ordenar ilegalmente la detención del Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas”.

“El juez Igoldi, ha sido recusado desde el comienzo de la causa por la comisión de arbitrariedades reiteradas, recusación que todavía no resolvió el Superior Tribunal de Justicia, donde la queja se encuentra sustanciando y donde se pidieron medidas especiales atentas las actuaciones precedentes”.

“Desde que la Cámara en lo Criminal de Viedma Sala B, anuló la indagatoria anterior y el auto de procesamiento, la defensa reiteró el pedido de apartamiento del juez que había prevaricado e incumplido sus obligaciones legales en perjuicio de mi defendido”.

“En la audiencia fijada anteriormente, pese a la existencia de la queja sin resolver ante el STJRN, el juez Igoldi no citó al Dr. Victor Hugo Sodero Nievas, de allí que no existió por negligencia del propio juzgador”.

“Cuando notificó la audiencia, esta parte, como imputado ejerció los derechos le acuerda la Constitución nacional, provincial y especialmente el Código de Procedimientos en lo Penal, e invocando la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rige el caso, que fuera peticionado en el día de ayer la declaración de extinción de la acción penal por prescripción y por insubsistencia de la acción penal”.

“Dicho pedido en términos procesales implica la formación de expediente suspensivo y la consideración exclusiva, porque hasta tanto no se resuelva la misma no se puede seguir adelante con ningún acto procesal, mucho menos con la indagatoria”.

“En esta oportunidad se lo volvió a recusar con causa, ampliando las imputaciones por actos irregulares, prejuzgamiento y temor de parcialidad, conforme la garantía del Juez Natural e imparcialidad, debido proceso legal y defensa en juicio”.

“ El juez Igoldi ha dictado nuevamente un acto arbitrario e ilegal, ya que ni el imputado ni su abogado defensor concurrieron en razón de saber perfectamente que nadie puede desconocer el proceso, el orden público y el significado de los derechos humanos manifiestamente violados”.

“Hoy no he ejercido la recurrencia técnica, por hallarme prestando servicios profesionales en la localidad de San Antonio Oeste, pero no dudo en hacer responsable al hombre que usa la fuerza en vez del derecho, para perseguir y perjudicar al Dr. Sodero Nievas, razón por la que deberá responder penal y civilmente”.

“Nuestra presentación a estar a derecho y ejerciendo nuestros derechos de defensa plenos como imputados, los hemos ejercido en tiempo y forma, por eso desmentimos que todo lo afirmado por el magistrado cuestionado”.