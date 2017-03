Tiene fecha la paritaria docente

Antes de dirigir su discurso a la asamblea parlamentaria, el gobernador Alberto Weretilneck había asegurado no tener apuros para convocar a los gremios a la discusión salarial.

Sin embargo, después de reasegurar el techo del 17 por ciento salarial durante el discurso y después en rueda de prensa, y de concoer el impacto de las protestas en la calles de la ciudad, el mandatario comunició a su gabinete la decisión de convocar a la Unter a la primera reunión paritaria, prevista para este viernes a primera hora.

Las dos partes van con posturas a momento firmes: el gobierno no ofrecerá mas de lo anunciado, y los docentes decididos a trasladar la lucha a la calle si no logra doblegar la decisión gubernamental.

UnTER seguirá en las calles, dijo Patricia Cetera

UnTER entregó en el Ministerio de Educación un petitorio con más de dos mil quinientas firmas que rechazan la inscripción virtual para la ESRN, donde avalan la no implementación de la reforma de la escuela secundaria, sin consenso en Río Negro y solicitan su anulación. El documento fue entregado por representantes del gremio al finalizar el acto, luego de la marcha de los sindicatos por las calles de la ciudad y la concentración en la Legislatura provincial por la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, a cargo del gobernador Alberto Weretilneck.

Patricia Cetera, Secretaria General de la UnTER, al hablar en la concentración de Viedma señaló que “necesitábamos una convocatoria a Paritaria. Hemos llegado a este primero de marzo con la apertura de las sesiones legislativas con un silencio de radio por parte de los representantes del pueblo. Silencio que no es menor cuando el gobernador, a través de un Decreto, definió modificar el ciclo básico de nuestra ley de educación 4819. Ese sugestivo y cómplice silencio es el que venimos a denunciar”.

Sobre el presupuesto educativo dijo que “no satisface en lo mínimo. Tenemos todos los establecimientos educativos de la provincia en las condiciones más paupérrimas. No se ha hecho mantenimiento, ni siquiera la limpieza de los tanques y el ciclo lectivo inicia el 6 de marzo”.

En relación al reclamo docente nacional apuntó que “acá estamos para decirle al gobernador que si no pidió la paritaria nacional, nosotros si la pedimos. CTERA se hizo eco y por lo tanto el 6 y 7 no empezamos las clases. Necesitamos que se cumpla la ley de financiamiento educativo, ley del 2005, que se sancionó luego de 1003 días de ayuno docente en la Carpa Blanca, para que cada docente sepa el monto de aumento del salario al iniciar el año”.

Patricia Cetera expresó también que “nunca dijimos, como ha manifestado el Ministerio, que no queremos la reforma en el Nivel Medio. Trabajamos en función de modificar lo que existe en el Nivel Medio. Y digo lo que existe, porque hasta este momento, lo único que existe en Río Negro es la escuela secundaria que teníamos a diciembre y es la que ratificamos en esta instancia. Esta versión que más de dos mil compañeros, como ha dicho el Ministerio, se han inscrito en una forma tan falaz y carente de fundamentos legales, como es la inscripción on line, nos ratifica las más de 2500 firmas que tenemos que la provincia ha dicho ´No, No te anotes´, es un hecho”.

Al finalizar su discurso, Cetera ratificó “vamos a seguir estando en la calle, queremos paritarias libres y que este 17, 18 % no nos sirve. Esto recién empieza y la única lucha que se pierde es la que se abandona”.