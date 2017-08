Federal B: Independiente de Río Colorado se trajo un empate de Germinal

En un primer tiempo chato, parejo y sin situaciones de gol, la visita encontró el gol sobre la media hora con un centro bombeado al segundo palo, donde el “Oreja” López salió lejos en busca de la pelota que lo superó y detrás encontró la a Jonathan Font que cabeceó hacia el arco que no tenía arquero. Sobre la línea, llegó un defensor a despejarla, pero el asistente, bien ubicado, convalidó el gol.

En el complemento, los equipos se encendieron. El DT local, Bravo González mandó a la cancha a Jonathan Santibañez y Juan Lorenzo, por Cristian Salinas y Alan Rubio. Germinal salió con más decisión y mayor volumen de juego. Santibañez empezó a lastimar con sus desbordes por la derecha, y encontró el empate tras un rebote que dio el arquero luego de un remate de Blas Sosa. En el mejor momento del local, Lucas Millán volvió a poner arriba a Independiente con un tiro libre exquisito, con pie abierto, abajo, al palo del arquero. Sobre los 41’, Francisco Martínez cometió una infracción dentro del área, se fue expulsado por doble amarilla y Sosa cambió penal por gol, con un disparo potente al medio.

Al sonar el silbato final del árbitro comodorense Sepúlveda, una imagen bastó para sintetizar lo que estaba pasando en la cabeza de los germinalistas, ya que mientras los jugadores se iban masticando bronca rumbo al vestuario, la escasa cantidad de simpatizantes que comenzaban a retirarse del estadio lo hacía con la cabeza gacha y en silencio.

Todos, absolutamente todos, saben que «El Verde» no sólo no jugó bien como equipo, sino que las conocidas individualidades no aparecieron y si por momento lo trataron de hacer fue muy tibiamente.

En la primera etapa la visita se fue al descanso en ventaja no solo por méritos propios, sino también por yerros del adversario.

A los 28′ el muy buen arquero López tuvo una salida en falso y Fontt con toque por arriba no perdonó, para poner el 1 a 0.

Con poco los dirigidos por Lencina justificaron la victoria parcial.

En el complemento Germinal, «ordenado» en el vestuario, con dos cambios, ingresaron Santibáñez -a muy buen nivel- y Lorenzo por Salinas y Rubio, tomó en su poder el balón y lo comenzó a manejar en la zona caliente del mediocampo. Independiente instintivamente comenzó a refugiarse más atrás y a los 14′ llegaba el empate en una buena definición de Santibáñez.

Parecía que todo estaba a pedir de los capitalinos, el hincha comenzaba a entusiasmarse y de repente en una jugada aislada, López debe salir lejos de su arco para subsanar un error en la marca y termina cometiendo falta. La visita a través de Millán aprovechó muy bien el regalo y puso el transitorio 2 a 1.

Finalmente a los 39′ Martínez derriba a un delantero local, Sosa pateó el penal y decretó el definitivo 2 a 2, que volvió a tener sabor a muy poco y nada.

MAXI TUNESSI LA JOYA DE SOL DE MAYO

Sol de Mayo goleó a 25 de Mayo de La Pampa por 6 a 1 como local y regresó al triunfo en casa para quedar como único escolta del nuevo líder JJ Moreno de Puerto Madryn, por la sexta fecha de la Zona C Patagónica.

El local tuvo un flojo arranque y a pesar de la temprana expulsión de Fabricio Leguizamón de 25 de Mayo, que vio dos amarillas en dos minutos, no logró imponerse. Es más, la visita dio la sorpresa con el gol de Franco Delgado para poner el 1 a 0 y dejar en silencio el estadio a los 12 de la primera etapa.

Tuvo chances de igualar el marcador pero los nervios le jugaron en contra al Albiceleste y hasta ese momento era un gran negocio para el conjunto de La Pampa. Sobre el final del primer tiempo, Juan Elordi se llevó la pelota por delante y Maxi Tunessi en la línea aseguró el empate por 1 a 1.

En el complemento y tras escuchar al técnico Luis Murúa, quien pidió más paciencia para resolver la jugada, llegó la reacción del equipo viedmense. Tras un tiro de esquina el rebote le quedó a Lucas Malacarne que no dudó en mandar la pelota a la red, al minuto de la segunda etapa, para poner al frente a Sol de Mayo por 2 a 1.

Diez minutos más tarde llegó el golazo de Matías Ponce, quien robó la pelota en mitad de cancha y cuando vio al arquero adelantado sacó un preciso remate para el 3 a 1. A partir de ese momento, fue un monólogo del dueño de casa que selló la goleada por 6 a 1 con los tantos de Diego Galván, Tunessi y Fernando Valdebenito, de penal.

SINTESIS:

Germinal 2 : Matías López, Braian Cayuleo, Martín Francezón, Juan Manuel Oleiro y Christian Salinas, Alan Rubio, Darío Pellejero, Nicolás Macarof y Martín Dedyn, Blas Sosa y Franco Toloza. DT: Pedro Bravo González.

Independiente 2: Hernán Alvarez, Francisco Martínez, Matías Tanos, Sebastián Robles y Brian Quipes, Adrian Sandoval, Denis Lisazo y Lucas Millán, Jonathan Fontt y Lautaro Quijada.

Goles: PT: 28′ Fontt (I). ST: 14′ Joni Santibáñez (G), 22′ Millán (I) y 39′ Blas Sosa -p- (G).

CAM: en Germinal: Santibáñez por Rubio, Lorenzo por Salinas, Linares por Santibáñez.

En Independiente: Ovejero por Millan, Otegui por Quijada. SUP: en Germinal: Gajardo, Cugura, Velázquez y Biss.

En Independiente: J. Lencina, Bonatice, Ñancucheo, Meli y Burtre. AMO: Lópeza, Macarof y Pellejero (G).

INC; ST 39′ expulsado por doble amarilla Martínez de Independiente. ARB: Sepúlveda. ASIS: Quintana y Vallejos.

RESULTADOS FECHA 6

Germinal 2 – Independiente (RC) 2

J.J. Moreno 2 – Racing 1

Sol de Mayo 6 – 25 de Mayo 1

Dep. Rincón 1 – Cruz del Sur 2

Pacífico 0 – La Amistad 0

PROXIMA FECHA – 7ª

25 de Mayo vs Germinal

Racing vs Pacífico

Independiente (RC) vs J.J. Moreno

Cruz del Sur vs Sol de Mayo

La Amistad vs Dep. Rincón

POSICIONES:

ZONA C

Equipos J G E P GF GC DG PTS

J.J. Moreno 6 4 2 0 14 7 7 14

Sol de Mayo 6 4 1 1 15 5 10 13

Dep. Rincón 6 4 0 2 8 3 5 12

Racing 6 3 1 2 13 7 6 10

Independiente (RC) 6 3 1 2 5 7 -2 10

Germinal 6 2 1 3 8 8 0 7

Cruz del Sur (*) 5 1 2 2 4 7 -3 5

La Amistad (*) 5 1 2 2 6 11 -5 5

Pacífico 6 1 2 3 4 7 -3 5

25 de Mayo 6 0 0 6 2 17 -15 0

(*): Partido pendiente.