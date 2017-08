Federal B: Independiente de Río Colorado sigue inspirado jugando de local

(NOTI-RIO) Independiente de Rio Colorado consiguió un importante triunfo 1 a 0 sobre Racing de Trelew que era unos de los punteros del Torneo federal B, zona Patagónica y extiende su racha positiva jugando en carácter de local.

El juego comenzó de manera dinámica desde los primeros minutos donde la “academia” con un buen desplegué físico fue llevando por delante al rojo.

Mientras que “Jorge “Pulpo” Lencina, paró un esquema ofensivo con una línea de tres en el fondo, aunque en la zona de ataque se mostraron muy “acelerados” perdiendo claridad en los pases.

A los 37’ de la primera mitad se va expulsado en el equipo visitante Facundo Larreguy por doble amarilla. Pero Racing lejos de replegarse, doblegó esfuerzos y no bajó los brazos.

Ya en la segunda mitad el ritmo continuó como al principio. A los 37’ Diego Jara le comete infracción a Jonathan Font cerca del área grande y cuando todos esperaban el remate de Lucas Millán, apareció el disparo del juvenil Lautaro Quijada que lo transformó en gol y desató la fiesta de la parcialidad roja.

A Independiente la tercera victoria jugando en su casa le costó hasta el último minuto que lo terminó festejando como una final.

Independiente (RC)

Marcos Álvarez, Francisco Martínez, Matías Tanos, Sebastián Robles, Brian Kippes, Dennis Lizaso, Alexis Cire, Jonathan Font, Adrián Sandoval, Lucas Millán, Lautaro Quijada, DT: Jorge Lencina.

Racing de Trelew:

Isidro Cottet, Brian Castillo, Luis Bastida, Diego Jara, Carlos Rodrigo, Kebin Garay, Denis Hidalgo, Rodrigo Bona, Ricardo Dichiara, Facundo Larreguy, Ahiel Cuestas. DT Mario Martinez.

Goles: S/T 35’ Lautaro Quijada (Indp)

Cambios: S/T: 17’ Gaspar Videla por Garay (RT), Roberto Pereyra por Cire (Indp), 24’ Martin Bataller por Rodrigo (RT), 40’ Sergio Heredia por Castillo (RT), 44’ Ismael Lencina por Millán (Indp), 47’ Nelson Otegui por Font (Indp).

Incidencia: Expulsados: P/T 37’ Facundo Larreguy (RT). S/T 36’ Mario Martinez DT (RT), S/T 45’ Rodrigo Bona (RT).

Arbitro: Agustin Lamberti (Viedma).

Cancha: López Belzagui 350 personas.

EL RESTO DE LA FECHA:

Sol de Mayo perdió el invicto en Rawson, tras caer por 1 a 0 frente a Germinal por la quinta fecha de la Región Patagónica del Torneo Federal B de fútbol.

El gol lo convirtió Diego Flamenco a los 45 del primer tiempo y le alcanzó al dueño de casa para sumar su segunda victoria en el certamen y salir del fondo de la tabla. Para el Albiceleste fue un baldazo de agua fría ya que se quedó sin el liderazgo.

En otros resultados, Deportivo Rincón es el único líder tras derrotar como visitante a 25 de Mayo de La Pampa por 3 a 0. La Amistad igualó 1 a 1 ante J.J. Moreno de Puerto Madryn en Cipolletti. También fue empate en Bariloche, entre Cruz del Sur y Pacífico de Neuquén por 1-1.

Posiciones: Deportivo Rincón, 12; J.J. Moreno, 11; Sol de Mayo y Racing (T), 10; Independiente RC, 9; Germinal (R), 6; Pacífico y La Amistad, 4; Cruz del Sur, 2 y Asociación 25 de Mayo (LP), 0.

La próxima fecha se disputará el 20 de agosto, ya que habrá elecciones el próximo domingo en el país. Para esa fecha, Sol de Mayo recibirá a Asociación 25 de Mayo de La Pampa.

La 6ta. fecha: GERMINAL vs. INDEPENDIENTE , SOL DE MAYO vs. 25 DE MAYO, RINCON vs. CRUZ DEL SUR, PACIFICO vs. LA AMISTAD, J. J. MORENO vs. RACING.