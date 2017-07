Federal B: Otra vez Lucas Millán hizo reír al Rojo

(NOTI-RIO) Independiente de Rio Colorado superó con justicia por 1 a 0 a Cruz del Sur por la primera fecha del Torneo Federal B y que además significó el debut de Jorge “Pulpo” Lencina como entrenador del Rojo.

El partido en general fue de trámite chato, de poco nivel, donde las emociones en los arcos fue con algunos pasajes aislados, donde quedó a la vista el poco rodaje que tuvieron los planteles en época de pretemporada.

El primer tiempo fue lo más apático del compromiso, donde el local manejando un poco más el balón que su rival.

En el complemento el local con más empuje que juego, y cuando corría los 21′ y el empate era una fija. Apareció nuevamente la “magia” del goleador histórico del club rojo, Lucas Millan, que con una impecable definición desde fuera del área, doblego al arquero David Orellana y marcar el 1 a 0 y romper cuatro años de maleficio.



El resto de la fecha:

Sol de Mayo (Viedma) 3 (Matías Ponce x2, Diego Galván) vs J. J. Moreno (Pto.Madryn) (Matías Paranao, Maximiliano Galizzi, Leonardo Olave)

Germinal (Rawson) 0 vs Racing de Trelew 2 (Martin Bataller, Martin Bataller)

Dep. Rincón (R. Sauces) 1 (Maximiliano Gay) vs Pacífico (Neuquén) 0.

25 de Mayo 1 (Walter Tobares) vs La Amistad (Cipolletti) 2 (Claudio López, Javier Del Piano).

Tabla de posiciones: Racing de Trelew, La Amistad, Independiente RC, Dep. Rincón, 3 puntos.

Sol de Mayo y J. J. Moreno 1 punto.

Germinal (Rawson), Pacífico (Neuquén), 25 de Mayo y Cruz del Sur 0.

La segunda fecha jugarà el próximo fin de semana 16/07/17

RINCON vs. INDEPENDIENTE

PACIFICO vs. SOL DE MAYO

J. J. MORENO vs. GERMINAL

RACING vs. 25 DE MAYO

LA AMISTAD vs. CRUZ DEL SUR