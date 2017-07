Federal B: El Rojo de Río Colorado no puede fuera de casa

El conjunto de la capital rionegrina venció tres a cero al equipo dirigido por Jorge Lencina. En lo que fue la cuarta fecha de la zona tres del torneo Federal B 2017.

Los goles del equipo local llegaron en el primer tiempo, ambos gritos fueron de Diego Galván. En el segundo tiempo convirtió el tercer y último tanto Facundo Aguilera.

En el inicio del partido, ambos equipos se estudiaban, sin arriesgar más de lo debido. El primer llamado de atención para Independiente llegó a los seis minutos del primer tiempo. Cuando Matías Ponce remató desde afuera del área y Marcos Alvarez tuvo que volar para evitar el primer gol.

De ese córner cedido por el arquero visitante y tras una mala ejecución del local, Independiente elaboró una contra. El ataque fue comandado por Adrián Sandoval, quien jugó para Font y remató apenas afuera.

El partido se planteaba de ida y vuelta. Valdebenito tiró un centro que pegó en el travesaño. Luego tras un centro atrás, Sandoval tuvo la chance de poner a su equipo en ventaja, pero tuvo mala puntería.

A los treinta y uno de la primera mitad, llegó el primer gol. Ponce juega por alto para Galván. El defensor de Río Colorado quiere despejar, pero no hizo más que dejarle servido el gol a Galván y que este ponga el uno a cero.

Con un Bocha Ponce inspirado, cuatro minutos más tarde realizó una gran jugada individual, jugó entre líneas con Galván y el delantero picó la pelota ante la salida de Alvarez, para sellar el dos a cero a favor de Sol de Mayo.

Ya en el segundo tiempo de arranque, el conjunto dirigido por Luis Murúa salió a sentenciar el partido.

A los cuatro, Ponce habilitó a Maximiliano Tunessi, quien bajó la pelota de pecho y definió por arriba del travesaño.

En el segundo tiempo fue todo del equipo local. La visita no hacía pie en la cancha, no se encontraba cómodo y por ende no llegaba con peligro al arco custodiado por Nahuel Astuti.

Para agravar más la situación, a los veintidós minutos del complemento se fue expulsado su delantero, Diego Ovejero.

El nueve insultó al juez de línea, el Juez llamó al árbitro del encuentro y éste le mostró la roja. Luego de la expulsión Ovejero fue corriendo hacia el línea uno, le siguió recriminando su mal desempeño. hasta hubo empujones de parte del delantero.

Sol, con un jugador demás, se dedicó a mantener la calma, pelota al piso y que pase el tiempo.

Ya en el minuto treinta y seis, Olivera elaboró una gran jugada individual, tiró el centro y Galván conectó de volea. La pelota con dirección al arco, dio en la mano de Braian Kippes y el árbitro Guillermo Ullua, sancionó penal para el equipo Albiceleste.

El primero en pedir la pelota par hacerse cargo de la ejecución fue Facundo Aguilera. El volante pateó fuerte al palo izquierdo y el arquero voló a su palo derecho. De esta manera Aguilera sentenció la historia y firmó el tres a cero. Resultado que sería definitivo al finalizar los noventa minutos de juego.

Con este triunfo Sol de Mayo es uno de los invictos de la zona. Se mantiene puntero junto a JJ Moreno de Puerto Madryn y Racing de Trelew. Todos con diez puntos. Cabe destacar que el equipo de Murúa es el de menor diferencia de gol entre los tres de arriba.

SOL DE MAYO 3-0 INDEPENDENTE (RC)

Estadio: Sol de Mayo

Árbitro: Guillermo Ullua

Sol de Mayo

1 Nahuel Astuti, 4 Gastón García, 2 Alberto Lobato, 6 Lucas Malacarne, 3 Juan Manuel Elordi, 5 Kevin Hueche, 8 Martín López, 10 Matías Ponce, 11 Fernando Valdebenito, 7 Maximiliano Tunessi, 9 Diego Galvan. DT: Luis Murua

Suplentes: 12 Rafael Lapi, 13 Gastón Abdala, 14 Facundo Aguilera, 15 Alberto Reyes, 16 Matías Olivera, 17 José Altube, 18 Leandro Railef.

Independiente (RC)

1 Marcos Álvarez, 4 Francisco Martínez, 2 Matías Tanos, 6 Sebastián Robles, 3 Braian Kippes, 5 Dennis Lizaso, 8 Alexis Cire, 7 Jonatan Font, 10 Adrián Sandoval, 11 Lautaro Quijada, 9 Diego Ovejero.

DT: Jorge Lencina

Suplentes: 12 Rodrigo Bornatici, 13 Nelson Otegui, 14 Juan Maccarone, 15 Ismael Lencina, 16 Agustín Ponce de León, 17 Lucas Ñancucheo, 18 Matías Burtre

Goles: PT: 31m Diego Galvan (SDM), 34m Diego Galvan, (SDM). ST: 37m Facundo Aguilera (SDM)

Cambios: ST: 16m Matías Burtre por Lautaro Quijada(I),21m Facundo Aguilera por Fernando Valdebenito(SDM), 28m Matías Olivera por Kevin Hueche(SDM), 36m Alberto

Reyes por Martín López(SDM), 39m Nelson Otegui por Alexis Cire(I).

Expulsados: ST: 22m Diego Ovejero (I)