Federal B: El Rojo de Rio Colorado tiene rivales

(NOTI-RIO) El Rojo de Rio Colorado, en el próxima Federal B que comienza el 2 de julio, estará en la zona Norte de la Región Patagonica y tendrá que competir con:GERMINAL (Rawson, Chubut), RACING (Trelew, Chubut), J.J. MORENO (Pto.Madryn, Chubut), CRUZ DEL SUR (Bariloche, Rio Negro), SOL DE MAYO (Viedma, Rio Negro), DEPORTIVO RINCON (Rincon de los Sauces, Neuquen), PACIFICO (Neuquen), LA AMISTAD (Cipolletti) y ASOC. DEP. 25 DE MAYO (25 de Mayo, LP).

Estas son las zonas donde participarán 160 clubes de todas las Provincias Argentinas.

En las mismas se encuentran incluidos todos los equipos incorporados oficialmente que se les cursó nota desde el Consejo Federal.

En tanto que Viernes 16 en la ciudad de Salta y con la presencia de Guillermo Raed (Vicepresidente de AFA), Pablo Toviggino (Secretario de Presidencia de AFA), autoridades del Consejo Federal, Delegados y presidente de clubes se dará a conocer el formato y el fixture de la comptenecia.

REGIÓN PATAGONICA

ZONA SUR

LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia, Tierra del Fuego)

CAMIONEROS (Rio Grande, Tierra del Fuego)

VICTORIA (Rio Grande, Tierra del Fuego)

BOXING CLUB (Rio Gallegos, Santa Cruz)

INDEPENDIENTE (Pto.San Julián, Santa Cruz)

ZONA CENTRO

HURACAN (Com. Rivadavia, Chubut)

JORGE NEWBERY (Com. Rivadavia, Chubut)

COM. ACT. INFANTILES – CAI (Com. Riv., Chubut)

OLIMPIA JUNIORS (Caletta Olivia, Santa Cruz)

ESTRELLA DEL NORTE (Caleta Olivia, Santa Cruz)

ZONA NORTE

GERMINAL (Rawson, Chubut)

RACING (Trelew, Chubut)

J.J. MORENO (Pto.Madryn, Chubut)

CRUZ DEL SUR (Bariloche, Rio Negro)

SOL DE MAYO (Viedma, Rio Negro)

DEPORTIVO RINCON (Rincon de los Sauces, Neuquen)

PACIFICO (Neuquen)

LA AMISTAD (Cipolletti)

ASOC. DEP. 25 DE MAYO (25 de Mayo, LP)

INDEPENDIENTE (Rio Colorado, Rio Negro)

REGIÓN PAMPEANA SUR

ZONA “A”

1 ALL BOYS (Santa Rosa, La Pampa)

2 GENERAL BELGRANO (Santa Rosa, La Pampa)

3 DEP. VILLALONGA (Villalonga, Bs.As.

4 BELLA VISTA (Bahia Blanca)

5 LINIERS (Bahia Blanca)

6 TIRO FEDERAL (Bahia Blanca)

7 HURACÁN (Ingeniero White)

8 FERRO CARRIL SUD (Olavarría)

9 RACING (Olavarria)

10 EMBAJADORES (Olavarría)

ZONA “B”

1 INDEPENDIENTE (San Cayetano)

2 CIRCULO DEP. OTAMENDI (Comandante Nicanor Otamendi)

3 KIMBERLEY (Mar del Plata)

4 RACING F.C. (Balcarce)

5 INDEPENDIENTE (Tandil)

6 FERRO CARRIL ROCA (Las Flores)

7 EL LEÓN (General Madariaga)

8 EL PORVENIR (San Clemente del Tuyú)

9 ARGENTINOS (25 de Mayo)

10 ATL. NORBERTO DE LA RIESTRA (Norberto de la Riestra, 25 de Mayo)