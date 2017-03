Feliz 116 años Rio Colorado

La ciudad de Río Colorado se encuentra ubicada en el noreste de la provincia de Río Negro, en la margen sur del curso de agua que le da su nombre, en el km 857 de la Ruta Nacional Nº 22.

El primer asentamiento poblacional se registró en el paraje conocido como Buena Parada, a fines del siglo XIX. En el año 1897 se inaugura el ramal ferroviario Neuquén-Bahía Blanca, estableciéndose una estación en los terrenos más altos (distantes a unos 5 km aproximadamente), que toma el nombre de Río Colorado.

Por decreto del 29 de marzo de 1901, firmado por el entonces Presidente de la Nación Julio Argentino Roca, se declara oficialmente pueblo a Buena Parada y estación de ferrocarril a Río Colorado.

En el año 1915, una gran inundación destruye la mayoría de las edificaciones existentes en Buena Parada, ocasionando con ello el traslado de las autoridades y las instituciones a los terrenos adyacentes a la estación ferroviaria, donde hoy se encuentra.

La Historia

Todos sabemos que la ocupación de estas tierras comienza al finalizar la Campaña al Desierto y más precisamente luego de la creación del territorio de Río Negro en 1884. Para comprender este proceso recomiendo la lectura del libro de mi autoría: “El distrito Adolfo Alsina, antecesor del departamento Pichi Mahuida. Su evolución política y socioeconómica. 1879 -1915”

En cuanto a la fecha del 29 de marzo de 1901, estas son las razones por la cual fue aceptada su aprobación:

1- En nuestro departamento, los españoles no fundan ciudades en la época de la colonización.

2- El Ejército Expedicionario del General Roca, no establece fortines ni destacamentos en su recorrida por el valle, que dieran origen a poblaciones permanentes.

3- El gobierno nacional no proyecta la traza de pueblos y colonias en las márgenes del río Colorado, por consiguiente, la población que se radica en nuestro distrito es espontánea.

4- El establecimiento de la Comisaría en Paso Alsina en 1886 y el Juzgado de Paz en 1888 no justifican la creación de un pueblo, porque carecen de residencia fija y sufren continuos desplazamientos, desempeñándose en casas de negocios y/o establecimientos ganaderos.

5- El agrupamiento humano de Buena Parada antes de 1900, no constituye un núcleo urbano bien constituido porque sus habitantes, considerados “intrusos”, están usufructuando tierras que no les pertenecen y corren el peligro de ser desalojados.

6- La célula inicial del pueblo Burnichon estaría representada por la habilitación de la estación Río Colorado en 1897, pero el agrupamiento de viviendas y personas alrededor de una estación, no determina la fundación de un pueblo.

7- La delimitación del ejido urbano y la subdivisión de los lotes en Buena Parada se realiza en 1900 y la del pueblo Burnichon en 1901, pero la proyección de un pueblo en el papel no lleva implícita la fecha de su iniciación. En las adyacencias de la estación Eugenio del Busto y en la colonia El Gualicho se han proyectado pueblos que aún no existen.

8- Al contar con un agrupamiento de viviendas y de personas que acrediten la existencia de una población y con el espacio físico delimitado, el criterio que atestigua el surgimiento de un pueblo a la vida ciudadana, es el reconocimiento oficial que de él haga el gobierno nacional.

9- La partida del nacimiento institucional de Buena Parada-Río Colorado la encontramos en el decreto firmado por el presidente de la República, Gral. Roca, el 29 de marzo de 1901 donde, al declarar el nucleamiento urbano de Buena Parada-estación Río Colorado como cabecera del distrito Adolfo Alsina y asiento de sus autoridades, lo reconoce oficialmente para que pueda cumplir legalmente sus funciones políticas y administrativas.

10- Tales funciones fueron desempeñadas en los primeros tiempos por Buena Parada y luego de la gran inundación de 1915, por Río Colorado, declarada capital del departamento Pichi Mahuida.

Esta es la fecha propuesta, la que ha sido aprobada por la Junta de Estudios Históricos de Río Negro y avalada por la Municipalidad de Río Colorado.

Por Lic. Alicia E. Pulita

Como varios topónimos de la Patagonia, el río más septentrional que limita a esta región sur del país le entregó su apellido en bautismo que le impusiera el jesuita inglés Tomas Falkner (1774), aunque sin duda antes estuvo en mapas y escritos: “El Primer Desaguadero, o río Colorado, es uno de los más grandes que riegan esta tierra. Deriva su origen de un gran número de arroyos que arrancan del costado occidental de la cordillera… corre ancho y playo hasta entrar en el océano. Los Pehuenches llaman a este río Cum Leuvu o río Colorado, porque tal es el color de sus bordes…”.

El río tuvo varios protagonismos militares en las campañas de Rosas y Roca, no así el punto geográfico donde hoy se asienta Río Colorado, la entrada nordeste a Río Negro, a la Patagonia, pero no muy lejos anduvieron aquellos uniformados que dejaron marcas toponímicas, casos Fortín Mercedes (Médano Redondo) y Paso Alsina. Los ingleses del Ferro Carril Sur lo cruzaron con rieles a fines del siglo XIX y también el cercano cauce con el primer puente, cuando el pequeño grupo humano quiso llamarse Buena Parada, cerca del pueblo Burnichon, hasta que finalmente llegó Río Colorado en una puja pueblerina propia de aquellos años. Fue precisamente en 1899 cuando el hidráulico italiano César Cipolletti produjo el famoso informe “Estudios de irrigación, ríos Negro y Colorado”, dedicándole buen porcentaje a distintos aspectos del Colorado, por ejemplo: “El largo total del río Colorado desde el origen del río Grande, que es más al Norte, hasta la desembocadura en el océano Atlántico, es de 1.000 km, que alcanzan alrededor de 1.350 desarrollando el curso del río” (sic). Seguidamente escribió: “La parte fácilmente regable de esta zona, toda ella favorecida por el ferrocarril al Neuquén, no puede valuarse en menos de 25.000 hectáreas. En la parte inferior de esta zona, la barranca vuelve a tomar su talud empinado, aproximándose nuevamente al río, con una altura de 10 a 15 metros, formando otra estrechez frente al Pueblo Nuevo”. Sin duda se refería a la naciente población.

El minucioso trabajo del ingeniero Cipolletti dedicó otros espacios al río Colorado, como ser: “Con la construcción del ferrocarril al Neuquén, éste recorre cien kilómetros en el valle del río Colorado… En cuanto a la navegación del Colorado, aunque con lanchas se pueda llegar hasta la primera estación del ferrocarril, sin embargo, comercialmente hablando, puede considerarse limitada a la parte inferior del río hasta Fortín Mercedes” (sic). Además: “Se ha establecido que en las condiciones actuales, el río Colorado puede prestarse al riego de 120 a 150 hectáreas… que abarcan desde la Angostura Grande 20 km arriba de la Estación Fortín Uno y última de la línea en el valle hasta la Angostura de Corrales, 60 kilómetros aguas debajo de la Estación Colorado”.

Por algunos años Buena Parada fue capital del distrito Adolfo Alsina, hasta la reestructuración departamental del territorio del Río Negro, en octubre de 1915, en la que el nuevo departamento pasó a llamarse Pichi Mahuida, con capital Río Colorado, y Adolfo Alsina pasó a tener capital en Viedma, división que continúa al presente. No vamos a repetir hechos muy conocidos de la historia de Río Colorado y del curso fluvial que le brindó apellido (“las aguas, como bien lo indica el nombre del río, son turbias y de color achocolatado, debido a los sedimentos que arrastra: materiales mineralógicos procedentes de areniscas rojizas, de arenas desunidas del pórfido granítico de las comarcas que recorre y aun de la arcilla cuaternaria”), según lo comentara Zeballos, pero forman parte de su pasado aquellas elecciones de 1901 con algunos ribetes de violencia, toma de la municipalidad y otras alternativas que, con eco periodístico, llegaron a Buenos Aires. Lo mismo con la trágica inundación de 1915 y el Colorado, principal protagonista.

Finalmente un dato curioso y poco conocido que registró el “Nuevo Diccionario Geográfico Histórico”, en 1921: “Buena Parada. Río Negro, dpto. Coronel Pringles; declarado cabecera del dpto., por decreto de marzo 29 de 1901. Fue fundado por P. y A. Lanusse y Olaciregui, en la sección 6ª. Fracción H, ángulo NO del lote n° 25, en proximidad de la estación Río Colorado, F.C.S. Correo y Telégrafo de la Nación dist. 22. Municipalidad, escuela y juzgado de paz. Pobl. 1.268 habs.”. “Río Colorado. Río Negro, Coronel Pringles. Sobre ambas márgenes del río Colorado. F.C.S. línea al Neuquén, a 78,50 ms.; dista 808 km de Bs. Aires. Oficina de correo, dist. 22. Mensajería