Fin al monopolio en tarjetas: Visa desembarca y tres bancos competirán con Prisma

El monopolio que históricamente se vio en el mercado de tarjetas de crédito podría tener ya los días contados. Ayer, la compañía Visa Internacional anunció que desembarcará en la Argentina para abrir nuevas oficinas y participar más activamente a nivel local. Y en las últimas semanas, según pudo confirmar este diario, al menos tres grandes bancos avanzaron en negociaciones con First Data, la otra empresa del sector, para lanzarse a competir antes de fin de año contra Prisma, la empresa que acapara desde hace tiempo más del 60% del mercado de plásticos y que fue denunciada por el Gobierno por “abuso de posición dominante”.

Visa anunció ayer su desembarco definitivo. “Iniciamos operaciones propias en la Argentina para continuar expandiendo los beneficios de los pagos electrónicos a todos los sectores de la sociedad; con nuestro nuevo equipo trabajaremos de manera cercana para atender la rápida aceleración de la digitalización en el sector, desarrollar nuevas iniciativas y ayudar a reducir barreras para que las personas formen parte de la economía digital”, comentó el director general de Visa para América Latina y el Caribe, en un comunicado. Quien se desempeñará como gerente general de la compañía será Gabriela Renaudo, una especialista en tarjetas con experiencia en el Citi y el Santander.

Simultáneamente, hay tres bancos que ya iniciaron conversaciones con Firts Data para empezar a operar con Visa Internacional: el Ciudad, el Banco Credicoop y el Banco Industrial. Quieren lanzarse, en pocos meses, sobre las actividades de “adquirencia” y de procesamiento de pagos, dos grandes negocios que se hicieron más atractivos por algunos cambios que hizo el Banco Central en la regulación. El objetivo es disputarle el poder a Prisma, la entidad que pertenece a un grupo de 14 bancos y es la única que opera hasta hoy con Visa en el país. Apuntan ahora a ser los intermediarios de First Data, para que pueda ser adquirente de Visa y ofrecer sus propias tarjetas a los comercios. Hasta hoy, Visa sólo podía operar a través de entidades financieras. Esto la limitaba a hacerlo a través de Prisma y le impedía, por ejemplo, extender sus servicios a través de otros adquirentes, como First Data, Cabal o American Express, que no son propiedad de entidades bancarias.

A fin de mayo pasado, el CEO global de First Data, Frank Bisignano, se reunió con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Allí hablaron sobre la última regulación que se puso en marcha desde el organismo para allanar el camino a nuevos jugadores en el mercado de tarjetas.

El plan del Gobierno es sumar jugadores de peso al mercado, para que aumente la competencia y se reduzcan los costos financieros. En los últimos meses se ocupó de dar dos “estocadas” al monopolio. La primera fue cuando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia decidió denunciar el “abuso de posición dominante” de Prisma e inducir a los 14 bancos accionistas a vender la compañía. Y la segunda, cuando el Banco Central puso un “tope máximo” a las tasas de intercambio que cobraban los bancos emisores de tarjetas de crédito a los comercios por cada transacción.

Aranceles

La “tasa de intercambio” es el principal componente del arancel que cobran los bancos emisores a los comercios en los pagos con plástico. En las tarjetas, por ejemplo, cada vez que el adquirente cobraba el 3% del monto de la compra, el banco emisor se quedaba con un 2,7% o un 2,9% (con lo que dejaba al adquirente con apenas el 0,1% o un 0,3% de la comisión). De este modo, el negocio sólo era apetecible cuando el adquirente y el banco emisor eran la misma compañía, como sucedía en el caso de Prisma. Esto desalentaba, claramente, el ingreso de un eventual competidor. La normativa del BCRA dispuso que esta tasa de intercambio se redujera gradualmente: desde el 2,7% de entonces al 2% en abril pasado y hasta llegar al 1% en 2021. Y naciera, con esto, un nuevo atractivo para que desembarquen nuevos jugadores en el sector.