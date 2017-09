Finalmente detuvieron Hector Leguizamon

Anoche (jueves) se concretó en Bahía Blanca la detención de un hombre oriundo de Río Colorado sobre quien pesa una condena -no firme- de 7 años de prisión por el delito de abuso sexual reiterado en perjuicio de su nieta menor de edad.

La orden de *prisión preventiva* fue librada por la ex Cámara Criminal Segunda de Roca, con voto de los jueces Gaston Martin y María Evelina García Balduini. La resolución se dictó siguiendo los fundamentos que habían expuesto la Fiscal de Cámara Graciela Echegaray y el abogado querellante Damián Torres en sus respectivos pedidos de detención.

Cabe señalar que días atrás el Superior Tribunal de Justicia de la provincia denegó el recurso de casación que había interpuesto la defensa del imputado. El fallo no está firme por tener la defensa la posibilidad de plantear otros recursos para llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Fuente: Prensa Poder Judicial)

Me gusta: Me gusta Cargando...