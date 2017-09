Finanzas: el Banco Central habilitará nuevos negocios para las plataformas fintech

El impulso a las empresas que combinan las finanzas y la tecnología podría experimentar un nuevo vuelco en los próximos meses. Es que el Banco Central comienza a darle lugar protagónico a una nueva generación de empresas, no sólo consustanciadas con las finanzas y la tecnología, sino también que apuntan a revolucionar el paradigma del mapa financiero en la Argentina. Es más: la novedad es que estas compañías, que hoy pasaron de competir con el negocio bancario a ser complementarias del mismo, parecen haber avanzado a una instancia superadora y podrían establecer de aquí en adelante los vectores que diseñarán el futuro escenario, es decir, verdaderos ecosistemas que cubran todas las necesidades de los potenciales clientes.

Bancos como el Macro, Santander Río, Nación, Provincia, Comafi, Hipotecario, Ciudad, Galicia (todos ellos que han generado una movida tecnológica de proporciones importantes), pero también firmas de la talla de Afluenta, Movistar, Claro, Personal y Red Link, que reconocen que la clave no está en el tamaño de las entidades, sino en lo flexibles e innovadoras que puedan ser de aquí en adelante.

“Las finanzas digitales generan menores costos y el cliente de servicios financieros busca pagar menos, por lo que más gente puede acceder al sistema. Ahí la tecnología se vuelve una verdadera herramienta de inclusión”, señaló el vicepresidente del BCRA Lucas Llach hace algunos días en un seminario del sector.

Según sostienen en el Banco Central, son las pequeñas y medianas empresas fintech las que parecen estar dando a luz a un nuevo modelo, que reúne en un solo esquema la utilización de la billetera electrónica, la red de cajeros automáticos conectados, tarjetas de crédito y módulos web aplicados a comercios y particulares. La novedad es que el BCRA alumbrará en los próximos meses todo un marco normativo que las acompañe en ese desarrollo.

El caso de SOS Móvil es prácticamente un leading case en la región. La fintech jujeña, conformada por un grupo de I+D, acaba de recibir un premio por parte del Banco Central a la Innovación Financiera 2017 e incluso recibirá el mentoreo de la entidad. “Creemos que existe una nueva etapa en el negocio, que apunte a integrar mediante la tecnología, a aquél que hoy no es cliente bancario pero que tiene necesidades financieras”, dijo en los últimos días Raúl Zarif, CEO de SOS Móvil.

SOS Móvil acaba de integrar una plataforma digital que básicamente reúne una aplicación de billetera electrónica, una red de cajeros automáticos no bancarios a punto de extenderse por todo el país, tarjetas prepagas y módulos online que los comercios pueden bajarse gratuitamente de internet para ofrecer recargas de celulares y cobros de facturas a sus clientes a cambio de comisiones.

En este sentido, el Banco Central ha generado una verdadera revolución. No sólo ha habilitado una “Mesa Fintech” de discusión e innovación en el BCRA, sino también apunta a desregular todo el negocio financiero, dándole participación a nuevos jugadores en redes de cajeros automáticos y pagos electrónicos. Además, Llach sostiene que el gran desafío tiene relación con el “cash in y cash out”; es decir, cómo un cliente -que puede ser no bancarizado- carga sencillamente una cuenta virtual y de allí el comercio debita con autorización el monto involucrado en la operación.

Como se dijo, las nuevas normas que ha emitido el BCRA han significado un “puente” entre la vieja rivalidad entre los bancos y las empresas de base tecnológica, para convertirse en una relación de complementariedad. El dato es que esas normativas seguirán apuntalando el nuevo esquema. En rigor, según un reporte de la firma PWC, la mitad de las entidades financieras ya se encuentra asociándose con una fintech. Un ejemplo de esto son las firmas de finanzas colaborativas como Afluenta (préstamos de persona a persona) en la que los bancos intervienen activamente a la hora de financiar.