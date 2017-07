Fiscal federal pidió el desafuero y la detención de Julio De Vido

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó el desafuero del diputado nacional y ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio de Vido con el objetivo de proceder a indagarlo y detenerlo, informaron fuentes judiciales a Infobae. En el mismo acto procesal el representante del Ministerio Público pidió la detención de Roberto Baratta, de otros ex funcionarios K, y del intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Ozuna.

El juez de la causa, Luis Rodríguez, deberá analizar el pedido del fiscal y resolver si acepta o no el desafuero y la posterior detención del ex funcionario que llegó al poder de la mano de Néstor Kirchner, en 2003, y se retiró en 2015 junto a Cristina Kirchner.

De Vido, Baratta y otros ex funcionarios están imputados por el delito de defraudación a la administración pública en una causa que investiga el desvío de fondos en el proyecto truncado de Río Turbio y que se inició el año pasado, tras una denuncia del abogado Santiago Dupuy De Lome.

De Vido, como ministro de Planificación, y su segundo Baratta firmaron cientos de convenios con la Universidad Tecnológica Nacional en Santa Cruz para la reconversión de la mina y puesta en marcha de un ramal ferroviario. A este proyecto se le asignaron miles de millones de pesos y pese a ello hoy está totalmente abandonado.

Stornelli sospecha que a través de los convenios firmados con la universidad se desviaron fondos públicos que terminaron en los bolsillos de distintas personas y no en el proyecto que se debía financiar, según quedó establecido en un dictamen de 67 páginas firmado hoy.

Los 23 pedidos de detención en la causa que pone en jaque a De Vido

Funcionarios de la Universidad Tecnológica Nacional

Héctor Carlos Brotto (rector)

Martín Goicochea (decano)

Orlando Taboada (coordinador general de convenios)

Orlando Pastorio (secretario administrativo)

Claudio Masson (coordinador técnico)

Gustavo Maza (coordinador técnico)

Integrantes de la fundación regional Santa Cruz de la UTN

Hugo Sánchez (presidente)

Cristian Funes (coordinador técnico)

Lucas Zemunik (supervisor técnico)

Guillermo Torres (inspector)

Cintia Pérez (administradora)

Nadia Márques (administrador)

Gustavo Lugercho (administrador)

Carina Mendoza (gerenta)

Alexis Philpott (empleado)

Funcionarios del Ministerio de Planificación Federal

Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal)

Jorge Mayoral (secretario de Minería entre 2002 y 2015)

Roberto Baratta (ex subsecretario de coordinación)

Jaime Álvarez (ex coordinador general y actual ministro de Alicia Kirchner)

Ex funcionarios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)

Atanacio Pérez Osuna (actual intendente de Río Turbio y ex interventor de YCRT)

Fernando Lisse

Miguel Larregina

Marta Pérez