El Fondo Editorial Rionegrino suma otra violación a sus normas

El Fondo Editorial Rionegrino no ha dado respuesta a la impugnación presentada en mayo por seis exconsejeros de ese organismo, quienes desde noviembre del año pasado reclaman porque se dio por ganador de la última convocatoria a un escritor que no podía presentarse, por haber sido premiado anteriormente sin que pasara desde entonces el lapso previsto en las bases del concurso.

Así, el Fondo Editorial Rionegrino sigue sumando irregularidades y un manejo discrecional, como lamentablemente ha sucedido durante gran parte de su existencia.

Los escritores que impugnaron la última decisión de Daniel Welschinger, actual titular del FER, son Ana María Grandoso –por Viedma-, Juana Porro –por la Legislatura-, Silvia Sánchez –por Alto Valle Centro -, Laura Calvo –por zona Andina-, Rodrigo Guzmán Conejeros –por la Universidad del Comahue- e Ignacio Artola –por la Universidad de Río Negro-. Todos ellos siguen interesados en la situación del FER aunque la mayoría de ellos renunció en abril de este año al Consejo Asesor, señalando su negativa a seguir convalidando un accionar que no los incluyó, no los consultó ni tomó en cuenta sus críticas y sugerencias.

En definitiva, el eje central de la crítica es que, desconociendo la ley de creación y el reglamento interno del FER, que obligan a hacer convocatorias públicas para editar obras, Welschinger y el director de Cultura Ariel Ávalos han alentado la publicación de obras particulares que no pasaron por el cedazo de ninguna convocatoria o que, si lo hicieron, fue sin que se aplicaran los criterios previstos en las bases y condiciones.

El 30 de noviembre de 2016, impugnaron la selección y posible edición de la obra de Sergio Petriw “Escarabajo pelotero”, en virtud de que en las bases y condiciones de la convocatoria Literaria 2016 para los géneros poesía, cuento y novela corta se establecía que no podrían participar de la misma “quienes hubieran sido seleccionados en alguno de los dos últimos llamados a convocatoria del FER”. Es obvio que este enunciado alude a llamados propios de la planificación del FER. Petriw se presentó en la convocatoria 2009 “Hacer memoria. Ficción y memoria de Río Negro desde la perspectiva de los jóvenes”, y obtuvo el Tercer Premio en el género novela por su obra “El hielo delgado”.

Aquella fue la última convocatoria a presentar textos literarios, ya que no puede considerarse así otra edición que surgió de un convenio excepcional para textos académicos en 2011. Aun cuando así fuera considerado, Petriw no cumpliría el requisito de quedar fuera en “los últimos dos llamados a convocatorias del FER”.

Sin haber tenido respuesta alguna desde esa fecha, los exconsejeros presentaron el 24 de mayo una carta documento reiterando las objeciones, y todavía –casi un mes después- las autoridades nada han dicho.

En diálogo con Confluencia Digital, una de las exconsejeras impugnante manifestó: “Nos preocupa porque hay gente que no se presentó a la convocatoria debido a que no se habían cumplido dos periodos desde que le publicaran su obra. Es decir, que al no controlar las presentaciones no sólo se viola un requisito sino que se perjudica a todas las personas que no se presentaron por respetarlo”.

Agregó la escritora que “éste no es el único incumplimiento del Director del FER ya que prácticamente todo lo ha hecho a espaldas o en desacuerdo con el Consejo Asesor”.

El Fondo Editorial Rionegrino es un organismo autárquico que se alimenta con una parte de los recursos recaudados por Lotería de Río Negro.

La Carta Documento

Esto dice la carta documento enviada por los exconsejeros al secretario de Cultura, Lic. Ariel Ávalos, y al Director del FER, Mgtr. Daniel Welschinger:

“Nos dirigimos a ustedes para formalizar un planteo sobre el tema de la impugnación que presentamos el 30/11/2016 por el caso de la selección y posible edición de la obra de Sergio Petriw, Escarabajo pelotero. En esa oportunidad señalábamos que en las bases y condiciones de la convocatoria Literaria 2016 para los géneros poesía, cuento y novela corta, se establecía que no podrían participar de la misma “quienes hubieran sido seleccionados en alguno de los dos últimos llamados a convocatoria del FER”. Es obvio que este enunciado alude a llamados propios de la planificación del FER.

“Con respecto al caso impugnado, Sergio Petriw se presentó en la convocatoria 2009, “Hacer memoria. Ficción y memoria de Río Negro desde la perspectiva de los jóvenes”, y obtuvo el Tercer Premio en el género novela por su obra El hielo delgado. En realidad, éste fue el último llamado a la presentación de textos literarios.

“Otro es el caso del año 2011, donde la Universidad Nacional del Comahue firmó un CONVENIO DE COOPERACIÓN con la Agencia Cultura de Río Negro para establecer una convocatoria a la presentación de trabajos científicos de grado y posgrado en los géneros Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación, Periodismo y Artes Visuales.

“A nuestro juicio, esta convocatoria de 2011 no es parte de las naturales o propias convocatorias del FER sino una acción extraordinaria, coyuntural, no previamente planificada, de cooperación interinstitucional. Pero, aun cuando a juicio de ustedes ésta se interpretara como parte de las regulares convocatorias del FER, igual no quedarían dudas de que antes del 2016 sólo han existido las convocatorias 2009 y 2011. Por ello reafirmamos nuestra interpretación de que corresponde lo impugnado.

“Ante la versión de que nuestra interpretación era incorrecta, el 18/04/17 solicitamos por nota el dictamen del Asesor Legal de vuestro organismo, el abogado Carlos Aguirre, quien parecía sostener lo contrario. Llama nuestra atención que, en su dictamen (sin fecha, sin membrete, sin pertenencia a algún expediente), Aguirre interpreta que hubo dos convocatorias posteriores a 2009 pero señala solamente la de 2011 y parte de su texto genera confusión con el acta de la reunión del FER producida en 2014, donde se decidió, entre otras cosas, la edición de dos obras pendientes, pero NO convocatoria alguna.

“Ante esta confusa situación, requerimos por medio de esta carta documento una respuesta final de ustedes a nuestro planteo y, en caso de que comprobaran la veracidad y legitimidad de nuestro reclamo, que tomen las medidas éticas y legales correspondientes.

“Sin más, y motivados no por lo que corresponde al afectado, sino por la posible violación a esa materia fundante de las convocatorias que son las bases y condiciones, los saludamos atentamente y quedamos a la espera de una respuesta.

Firman: Ana María Grandoso, Juana Porro, Silvia Sánchez, Laura Calvo, Rodrigo Guzmán Conejeros, Ignacio Artola

Planteo de acceso a la información desconocido por Welshinger

En su blog Tres mitades (http://3mitades.blogspot.com.ar/) el representante de la Universidad Nacional de Río Negro ante el Consejo Asesor del FER, Ignacio Artola, reprodujo esta semana una nota que envió a Welshingger en carácter de pedido de acceso a la información pública. Afirmó que el director del FER no sólo no le respondió sino que firmó ya el contrato para editar el libro de Petriw que no cumpliría con las normas de la convocatoria y que se designaron integrantes del Consejo Asesor por el Alto Valle Oeste sin convocatoria pública para que fueran elegidos por los escritores de esa región.

Aquí la nota de Artola dirigida al director del FER:

Señor Director:

En mi calidad de representante institucional por la Universidad Nacional de Río Negro ante el Consejo Asesor del Fondo Editorial Rionegrino, y teniendo en cuenta que usted hace un año cortó toda comunicación -formal e informal- con el consejo asesor del FER, le solicito información pública sobre el desarrollo de algunas de sus iniciativas:

1) Debido a que no ha convocado usted a la Comisión Administradora del organismo en toda su gestión, y a que ha realizado gastos para el funcionamiento que no han sido fiscalizados por este cuerpo, le solicito informe de los pagos realizados a proveedores, incluyendo montos, detalle de la tarea, servicio o bien a que corresponde, así como los mecanismos que utilizó para verificar que esos costos era pertinentes y adecuados, así como que los proveedores eran técnicamente aptos para ello. Los libros sobre los cuales se pide esta información son: Escarabajo pelotero, Nervaduras, La modelo, La rebelión de la muda, A ruego de mi superior cacique Antonio Modesto Inakayal, El libro de Don Levi y Los oficios de don Guillermo.

2) Solicitamos los textos completos de los fallos de los jurados de la convocatoria literaria 2016, de lo cuales solo se difundieron los ganadores y nos sus conceptos.

3) Por medio de un posteo en una red social, el FER anunció que se ha elegido consejeros de la zona Alto Valle Oeste, y que fueron elegidos Benito Salinger y Carolina Pardo. Debido a que no hubo ninguna difusión del proceso de elección en los canales oficiales y a que no hubo convocatoria pública, solicitamos se nos informe sobre la legitimidad de esa elección y qué proceso, con qué convocatoria y de qué modo se eligieron esos representantes.

Atentamente

Ignacio Artola