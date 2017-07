Francisco Grill entre los nombres que empiezan a pisar fuerte de cara al futuro

La Unión Cívica Radical, el Frente para la Victoria y Juntos Somos Río Negro cuentan con sus exponentes jóvenes para empezar a mirar los años que se vienen. Todos ellos tienen algo para decir.

Tomamos 6 de tres espacios: la Unión Cívica Radical, el Frente para la Victoria y Jun­tos Somos Río Negro. Es ob­vio que hay muchas expresio­nes más de las que participan gran cantidad de jóvenes con toda la importancia que eso tiene. Por cuestiones de espa­cio hoy arrancamos con 6 y en otras notas seguiremos con

más.

Cuando hablamos de jó­venes no solo nos referimos a las juventudes políticas, por­que una persona de 31 años es muy joven y si ocupa u ocu­pó algún puesto de importan­cia vale la pena destacarlo porque ahí está la clave.

Uno de esos casos es el de Mariana Herrero, quien tiene 31 años y nació en Guardia Mi­tre. Es periodista y está estu­diando Lengua y Comunica­ción: ‘pienso que con la edu­cación se cambia el mundo‘, dijo Mariana, y agregó sobre el tema de la nota: ‘la política es mi forma de vida. Mi forma­ción en la UCR determina mis actos, no es que una va a tra­bajar y es política, se va y deja de serlo‘.

Mariana creció en una casa radical y ese contexto fue defi­niendo su rumbo. En 2011 tras la derrota en las provinciales, empezó a militar en la Juven­tud Radical. ‘Era momento de estar, ayudar, para levantar el partido‘.

El desafío más importante llegó en 2015 cuando ocupó el cargo de secretaría de Gobier­ no y Hacienda de la municipa­lidad de Guardia Mitre tras una

propuesta del intendente Zin­goni: ‘fue empezar de cero, fue llevar Guardia Mitre al siglo XXI, desde todo punto de vis­ta‘. La renovación se necesita­ba desde lo tecnológico. ‘Las computadoras funcionaban con disquetes‘, hasta dentro de lo que es el espíritu de los cargos de representatividad que eran tomados como un ‘trabajito para ganar un suel­do‘

Cumplida la meta, señaló: ‘re­nuncié por temas personales, aunque sigo colaborando en todo lo que pueda‘.

Respecto a la inserción de jó­venes en política a veces se suele hablar también de ‘una nueva forma de hacer política‘. En este sentido, Mariana res­pondió: “La nueva forma im­plica trabajar en equipo, que se terminen los estrellatos, el amarillismo, el caudillismo, los punteros, el ‘votáme así te doy esto‘, o el ‘si no me votas

no te doy‘”.

“Somos protagonistas de un cambio cultural”

Con 28 años, Francisco Grill es presidente del bloque de concejales de la UCR de Río Colorado, y dice que la partici­pación juvenil es la esencia justamente de su involucra­miento en política. ‘Participar es intervenir, construir, incidir en el futuro, me atrevo a decir que soy parte de una genera­ción que le toca transformar la actividad política y sobre todo la actividad pública actual‘.

Francisco varias veces habló de la importancia de trabajos y cambios culturales. ‘Humilde­mente creo que somos prota­gonistas de un cambio cultu­ral que no se ve pero está pre­sente, no sirve más la política del puntero político o el caudi­llo salvador. Estoy convenci­do que la persona más forma­da, honesta y transparente no

podría por sí sola transformar la Argentina para sacarla de la situación en la que se encuen­tra‘.

La mirada de los jóvenes, afirmó, no es fundamental so­lo para el futuro, sino para ga­rantizar la intervención de és­tos dentro del ámbito político.

En ese sentido manifestó que ‘estamos siendo gobernados por una generación que aún no comprende el cambio cul­tural‘.

“La diferencia generacional puede y deber convivir”

Maximiliano Garré nació en Villa Regina y es concejal de esa ciudad por el Frente para la Victoria – PJ. “Desde chico sentí curiosidad por la políti­ca, pero soy de la generación del ‘que se vayan todos‘ con lo cual era difícil militar o partici­par de la vida política”.

De la mano de Luis Albrieu, exintendente, llegó a un espa­cio como funcionario, contó Maximiliano, quien considera el ingreso de jóvenes a la polí­tica como inevitable y necesa­rio. ‘A partir del año 2003 hubo un quiebre que acercó a los más jóvenes a participar, de la mano de Néstor y de Cristina, yo particularmente me enamo­ré del proyecto del Gringo So­ria (Carlos) que quedó trunco. La diferencia generacional puede y deber convivir con quienes peinan canas, que son quienes tienen la expe­

riencia del camino recorrido, aunque a veces se generen contrapuntos‘.

Sobre las ‘nuevas formas de hacer política‘, señaló que eso debe significar ‘hacer mucho y hablar poco, estar cerca de la gente, no hacer clientelismo,

jugársela y no especular. Hoy en Río Negro es Martín Soria el referente de este estilo‘.

“Los jóvenes asumimos la lu­cha”

Nacido en Ingeniero Huergo, con 31 años José Luis Berros es el concejal más joven en conducir el bloque de ediles del Peronismo en General Ro­ca. ‘Vengo de una familia mili­tante dentro de la Unter, por eso yo creo que siempre me atrajo la participación políti­ca‘, señaló el representante del Frente para la Victoria,quien milita desde la secunda­ria.

“Entendemos que los jóve­nes son el presente, pero tam­bién el futuro, por eso es fun­damental la participación polí­tica. Históricamente ha sido la juventud quien ha intentado transformar la realidad y con esto no quiero decir que a los ‘viejos‘ haya que tirarlos por la ventana, sino de comprender que en determinado momento se debe dar un paso al costa­do y dejar lugar a las nuevos dirigentes para que con la energía que nos caracteriza poder llevar adelante políticas publicas para el conjunto de la sociedad”.

Berros comentó que en el Justicialismo se viene dando un crecimiento importante en la participación juvenil. ‘Los jóvenes asumimos la lucha y militamos ideas y proyectos con el objetivo de lograr la justicia y el bienestar social.

Para José Luis no existe una nueva forma de hacer política: ‘esa frase es parte de un discurso que nos quieren meter en la cabeza para desprestigiar precisamente la palabra ‘política‘.

“La política cambia la vida de muchas personas”

Camila Linares tiene 19 años, nació en Roca y estudia Kinesiología y Fisiatría en Viedma. Camila milita en Juntos Somos Río Negro. ‘Veo que la política cambia la vida de muchas personas, es una herramienta con la que se puede ayudar a mucha gente‘.

Para Camila el eslogan del partido que dice ‘En cada lugar siempre‘ no es justamente solo un eslogan. ‘JSRN le da la misma importancia a El Cuy que a Bariloche, eso no es un dato menor ya que durante muchos años estos pequeños pueblos han sido olvidados por diferentes dirigentes, por lo que la gente se vio obligada a mudarse a ciudades más grandes, para buscar oportunidades‘.

En cuanto a la participación de los jóvenes mencionó: ‘Si bien hemos visto caras nuevas en la escena política, sé que es muy difícil llevar adelante una gestión, sé lo preparada que hay que estar y quiero aprender de nuestros referentes. Hoy me toca formar parte de la juventud, me toca aprender, instruirme y ya llegará el momento de definir en que puesto quiero trabajar‘.

Franco Correa, con sus 20 años también milita en Juntos Somos Río Negro, al tiempo que estudia Comunicación Social. ‘En estas elecciones me pone contento de que se vean caras nuevas, con nuevas propuestas y de alguna manera a los jóvenes nos alienta a seguir militando, a seguir esforzándonos para algún día llegar al lugar que queremos‘.

Franco destacó la figura de Alberto Weretilneck y habló del método de hablar con el vecino sin intermediarios ‘y ayudando a quien más lo necesite, es parte de la ‘nueva política‘.

Por último, Franco hizo hincapié en algo que es cierto, los jóvenes de JSRN empiezan su militancia siendo gobierno, ‘por lo tanto aprendemos día a día cómo mejorar la provincia y cada localidad‘, señaló Franco, y concluyó: ‘contamos con la gran predisposición de cada ministro y de cada legislador de conversar con ellos cuando lo necesitemos, por lo que es una herramienta esencial para aprender de personas que tienen una trayectoria larga en política‘.

Por Mariano Herrera

