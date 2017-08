Fue a sacar el registro, le dijeron “fea” y le pidieron que se desnude

Una mujer relató en su perfil de redes sociales la pesadilla que vivió cuando quiso renovar el registro de conducir en una dependencia de Capital Federal este martes. Allí detalló como dos médicos le realizaron comentarios ofensivos, la insultaron y le pidieron que se “desnude” . Los responsables fueron desplazados del área que tenían a cargo.

Maru Monj, tal como figura en Facebook, contó que se dirigió a realizar el trámite en cuestión a la oficina de la Dirección General de Licencias para Conducir, ubicada en la calle en Viamonte 1461 de Capital Federal y que, luego de someterse a los exámenes auditivos, visuales y psicológicos, le faltaba un último paso: el box de médico clínico.

“Cuando ingreso me encuentro a dos señores atrás del escritorio, aproximadamente 80 años cada uno. Saludo, me siento y se miran. ‘Fea’, me dice el que llevó a cabo la entrevista. Silencio de mi parte, ¿será un piropo? ¿qué le pasa?, pienso. Me repite: ‘Fea'”, expresó la joven.

Luego prosiguió y contó que le manifestaron: “Lo único que le falta a usted es una minifalda, una pollera, para mostrar lo que tiene (…) es lo que las diferencia de los hombres, ¿o usted alguna vez vio a un hombre con pollera?”. A lo que agregaron: “Con todo lo que usted tiene, búsquese un marido que la mantenga” y aconsejaron que “tenga un solo hijo, porque un hijo completa a la mujer y dos, le arruinan el cuerpo, esas formas bellas que ustedes tienen, los hombros, los pechos, el vientre, los muslos, las nalgas”.

En ese incómodo momento, la mujer les consulta: “Pensé que me iban a tomar la presión o algo así”, a lo que ambos respondieron entre risas: “¿Quiere que le tomemos la presión? vuelva a entrar y desnúdese”.

Una vez que se fue del lugar, Monj le relató a sus familiares lo ocurrido y le aconsejaron que realice la denuncia, por lo que ella decidió publicar en la red social lo que vivió.

Según consignó el diario La Nación, el vocero de la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que el personal que trabaja en la Dirección General de Licencias depende del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA por un “convenio” que los habilita a designar profesionales para esas tareas y remarcó que el responsable del trámite en la sede de Viamonte 1461 fue desplazado de su cargo.