Fuerte mensaje ambientalista de la Iglesia en el homenaje a Ceferino

Un fuerte mensaje contra la energía nuclear, un llamado a tomar conciencia sobre los efectos de las acciones extractivas como la megaminería; la promesa de seguir luchando para que desaparezcan las plantas nucleares que hay en el país y el reclamo de justicia por los jóvenes desaparecidos, como Daniel Solano, fueron formulados ayer por miembros de la Iglesia Católica. Los hicieron en el marco de los actos por el aniversario del nacimiento de Ceferino Namuncurá y ante miles de fieles llegados de todo el país.

Se calcula que por la pequeña localidad del Valle Medio pasaron durante los últimos tres días más de 55 mil personas, “aunque esa cifra es bastante difícil de calcular dado que hay gente que se queda varios días, pero también muchos que van y vienen” mencionaron fuentes policiales.

Desde temprano, y principalmente desde la zona del Valle Medio, la llegada de gente en todo tipo de vehículos era incesante. De hecho el tránsito por la ruta nacional 22, durante las primeras horas de la mañana, era casi a paso de hombre. Autos, camionetas, colectivos formaban una extensa fila interminable.

Por todos los medios

Mientras a la vera, por la banquina, circulaba gente a pie, a caballo, y en bicicletas de todo tipo. La jornada, gris, nublada y amenazante no impidió que se volviera a realizar el ritual espiritual más convocante de la Patagonia.

Las actividades comenzaron desde temprano con la rogativa al sol en la denominada Cruz del V centenario.

Pasadas las 9, una inmensa columna, encabezada por un nutrido grupo jinetes, comenzó a andar –rezando y cantando- por un ancho camino de tierra, que nace en la ruta 22 y cuyo punto final es el Santuario Ceferiniano. Este año, durante la procesión se vivieron cinco estaciones y en cada una de ellas desde la Iglesia se daban testimonios o se hablaba de algún tema social en particular. En dos de estos puntos se escucharon las declaraciones más contundentes.

En la primera estación el cura Luis García, de la diócesis de Viedma, remarcó el papel que tuvo la sociedad rionegrina en el rechazo a la instalación de la planta de energía nuclear en la provincia que quería construir el gobierno nacional en territorio rionegrino con financiamiento chino.

Sin planta nuclear

“Logramos que ese pedido vida, hace tres días se convierta en realidad y el gobierno rionegrino reconoció que el pueblo de Río Negro no quería la planta nuclear ni en la provincia ni en ningún lugar del mundo”, enfatizó.

“Esta batalla, no podemos decir que sea una batalla ganada, hay muchas cosas por las que luchar. La vida esta siendo maltratada. Nuestra Patagonia quiere ser maltratada de muchas maneras, no sólo con la energía nuclear, sino también con la mega minería, también con la explotación descontrolada de muchos de los recursos con los que contamos en nuestra tierra. No dejemos que este aire puro que respiramos se convierta en un aire contaminado. No dejemos que esta tierra se convierta en el postre de los grandes poderes económicos de nuestro país y del mundo. No dejemos que nos roben el aire. No dejemos que nos roben el aire. No dejemos que nos maten la vida. Por eso en esta lucha seguimos adelante. No hemos bajados los brazos. Seguimos luchando. Nos vamos a unir a las asambleas medio ambientalistas de toda la Argentina para que desaparezcan las tres plantas nucleares que existen y se apueste por energías limpias”. Las palabras de García recibieron un fuerte aplauso de los miles que participaban de la procesión.

Pocos minutos después arribó al parque el gobernador, Alberto Weretilneck, quien al ser consultado sostuvo su “respeto a la opinión de la gente; nosotros como gobernantes tenemos que escuchar a la gente y gobernar en virtud de ello”.

Reclamo por Solano

A su vez, en otra de las estaciones, Cristian Bonin –cura párroco de Choele Choel- hizo un llamado a la justicia por el caso de la desaparición y homicidio de Daniel Solano. “Él llegó para trabajar y fue asesinado y desaparecido el 5 de noviembre del 2011 y se espera justicia” sostuvo.

La procesión, tras recorrer los casi cinco mil metros, al llegar la enorme columna se fundió con los miles que esperaban en el parque cerca de la ermita donde esta la imagen de Ceferino. Allí, en el enorme predio verde se desarrolló la misa central.

Las lecturas sobre distintas problemáticas sociales no estuvieron al margen de la celebración religiosa.

El nuevo obispo de Neuquén, Fernando Martín Croxato, hizo un llamado a la paz y habló del caso Maldonado (ver pág. 14).

Luego del oficio religioso principal, las calles internas del parque y aquellas donde estaban los puestos de comida recibieron una verdadera marea humana.

Al cierre de esta edición el regreso por las rutas era lento, aunque no se habían registrado episodios o accidentes en la zona del Valle Medio.

“Llegó mucha más gente que

en años anteriores”

“Estamos contentos por el número de gente, que creemos que fue mayor que los años anteriores porque se dieron dos cosas importantes: una es que el sábado era 26 de agosto, que se cumplió el aniversario del nacimiento de Ceferino y otra que se cumplen 10 años de la beatificación de Ceferino” sostuvo el intendente de Chimpay, Hugo Funes. Dijo que en la edición anterior hubo 65 mil personas, y que en esta oportunidad se llegó a 70 mil.

“Somos entre 45 y 50, venimos desde Carmen de Patagones y Viedma. Salimos el viernes a las 9. Se hicieron varias paradas hasta llegar a Conesa donde nos quedamos. Después seguimos hasta El Solito, Choele Choel y desde ahí hasta acá” dijo Ursulo Nicolao, tras llegar al parque junto a un nutrido grupo de ciclistas.

El silencioso reclamo del padre de Solano

Gualberto Solano, el padre de Daniel Solano el joven salteño que desapareció tras ser detenido por policías rionegrinos el 5 de noviembre de 2011, caminó toda la procesión, asistió a la misa y luego estuvo un rato en el monumento de mármol erigido a Ceferino.

Reacio a hablar don Gualberto, quien regresó a la zona esta semana desde Tartagal, volvió a pedir justicia. Espera, al igual que los abogados que lo representan y muchos que acompañan su lucha silenciosa, que se apruebe cuanto antes poder bajar a un jagüel ubicado en campos cercanos a Choele donde se presume pueden estar los restos de su hijo.

Su imagen, paciente y sin estridencias en el pedido, conmueve.