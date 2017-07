Furor por “Quickie”, la excitante práctica sexual de 15 segundos

“Quickie” es la práctica sexual ubicada entre las más usadas para mantener relaciones íntimas y está causando sensación entre parejas menores de 35 años. Expertos aseguran que es un hábito saludable que permite liberar endorfinas, fomenta la diversión y ayuda a combatir la rutina.

Según una encuestra con muestra de 500 personas, el 30 por ciento de las mujeres prefieren esta relación exprés frente al 20 por ciento de los hombres. A continuación te damos una lista de ideas para inyectar emoción a tu vida sexual en tiempo récord.

1. Combatí el mal humor de la calle

No hay nada mejor que llegar a tu casa y despejarte de los problemas cotidianos de la calle o el trabajo con sexo sorpresa. Ni bien te hayas descalzado, acercáte a tu pareja para seducirla. El mejor lugar es la escalera. Podés ponerte de rodillas mientras él te penetra por detrás.

2. El placer de hablar

Tomen turno para practicar sexo oral. Esta práctica puede ser útil cuando están en una aburrida reunión familiar. Pueden realizarlo en el baño hasta la habitación de la abuela, todo sirve.

3. Visita sorpresa

Podés llegar a la oficina de tu pareja minutos antes de la hora del almuerzo y darle un snack inolvidable. Usa una pollera amplia para facilitar el acceso.

4. Spring break

En las vacaciones, antes de ir a cenar y aunque ya estén arreglados, tomáte unos minutos para disfrutar del sexo y salir con más energía. La tarde es el momento ideal para mantener relaciones ya que es el momento en el que más elevado está el deseo sexual de ambos. Los hombres lo prefieren a la mañana mientras que las mujeres, por la noche. Por lo tanto, es el punto medio.

5. Baño sexy

El baño es la zona de la casa más eficiente para tener “un rapidito”. Podes colocar la cadera a la altura del lavamanos y dejarte llevar. Para evitar que te dé frío, podes poner una toalla en la orilla.

6. Sex text

La distancia no es excusa para no poder seducirse. Pueden mandarse mensajes sexys e imaginarse todo lo que quieran mientras se tocan. La separación no es problema. Y cuando se vean, podrán disfrutar más de lo que tanto desearon.

7. ¿Fantasía o realidad?

Jugar a ser alguien más en un truco que cuesta al principio pero luego, no te arrepentirás de esforzarte. Cuentense sus fantasías más íntimas y háganlas realidad. Aunque sea ficción, no deja de ser excitante.

8. Celebra antes de la fiesta

Antes de que lleguen familiares, disfruten de la adrenalina de tener relaciones, a ver si algún madrugador te sorprende y toca el timbre.

9. Arriba las manos

Un elemento clave para realizar este tipo de prácticas sexuales es el lubricante. Si quieren realizar un juego de manos y rápidamente, no habrá oportunidad de hacer que los fluídos corporales lleguen a su debido lugar a tiempo. Entonces, ayudar con lubricante es ideal.

10. Ya me voy al trabajo…

Aunque las obligaciones de tu vida te hagan sentir que no hay tiempo para el sexo, no podés negarte 15 minutos para disfrutar. Aprovechá las mañanas antes de salir de tu casa para realizar un quickie y empezar el día con energía diferente.

Si adaptas los “quickies” a tu vida, vas a evitar que aparezca la desgastante rutina de pareja. Animaté, tomáte un Quickie.