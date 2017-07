(NOTI-RIO) Atlético superó 3 a 0 a Juventud Agraria y sigue dando pelea en el torneo hogareño “aniversario Rio Colorado”.

El verde de Eduardo Labiano fue claro dominador del encuentro desde el pitazo inicial.

A los 3’ el arquero del conjunto de algarrobo le contuvo un tiro penal a Ignacio Iturrioz y posteriormente el verde desperdició varias chances claras de gol.

Pero la supremacía en el juego continuó y los goles no se hicieron esperar. “Nacho” Iturrioz, Álvaro Ferreira (penal) y Franco Contreras.

El duelo barrial quedó en manos de Barrio Unión que pudo festejar en tiempo adicionado por el árbitro y con un tiro penal, dejando nuevamente masticando bronca al conjunto Mítrense que sigue sin poder sumar desde la quinta fecha.

Cristian Rivero le daba la ventaja al equipo del “Galli” Ríos, pero Fidel González cerca del cierre del encuentro marcaba la igualdad y cuando se jugaba 3’ extras Alejandro “Cheche” Bastias desde los 12 pasos, le dio la victoria al Barrio.

En zona frutícola, Defensores y Caza y Pesca cerraron con el marcador en blanco.

La tabla quedó con: Independiente 32, Buena Parada 29, Atlético 25, Barrio Unión 17, Juventud Agraria 14, La Adela, 12, Defensores, Caza y Pesca 10, Villa Mitre 2.

La próxima fecha jugará. Independiente vs Villa Mitre, Buena Parada vs Barrio Unión, Caza y Pesca vs Atlético, La Adela vs Defensores. Libre Juventud Agraria.

Cargando…