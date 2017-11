(NOTI-RIO) Buena Parada ganó 3 a 0 a Defensores de la Colonia y cuando aun falta una fecha para el cierre del torneo clausura 2017 se consagró campeón del hogareño y dentro de 15 días definirá frente a Atlético quien de los dos será el representante de Río Colorado en el próximo Federal C.

Para los dirigidos por Walter Ríos, no le fue fácil el encuentro para doblegar al Colono que lo incomodó en varias ocasiones, aunque falló a la hora de las definiciones.

Además, el flamante campeón, en sus inicios no le encontraba la vuelta para romper la muralla que había impuesto el juvenil arquero del chacarero Guillermo Riffo, había sufrido la baja por expulsión a los 28’ de Juan Soto.

Pero Buena Parada cuenta con una delantera que no perdona y a los 36’ Matías Muñoz marcó el tranquilizador 1 a 0 para el “Fortín”.

El local con mucho esfuerzo fue en busca del empate insistiendo por todos los sectores llevar el peligro sobre el arquero Gastón Ponce de León, pero careció de puntería.

A los 7’ del complemento el goleador Yoan Maldonado marcó el 2 a 0 y en la tribuna comenzaron con la fiesta.

El 3 a 0 que se transformaría en la frutilla del postre llegó a los 40’ por intermedio del artillero Ezequiel Maldonado.

Buena Parada festejó su séptima corona en su historial.

El escota Juventud Agraria superó 2 a 1 a Caza y Pesca, y quedó masticando bronca porque la ultima fecha tiene fecha libre, impidiéndole alcanzar a Buena Parada. Solo se tendrá que conformar con el festejo del título conseguido nuevamente en cuarta división.

Los goles del verde fueron marcados por Sebastián Gabiola y Cristian Acosta. Mientras que para el conjunto de Médano lo marcó Diego Rodríguez.

Villa Mitre superó 2 a 1 a La Adela, con goles de Amadeo Alonso y Lucas Pereira, mientras que para el naranja el gol lo marcó Damián Aguer.

La tabla tiene a Buena Parada 18, Juventud Agraria 15, Atlético 12, Independiente (*), Caza y Pesca, Villa Mitre 11, Defensores 6, Barrio Unión (*) y La Adela 3.

(*) Tienen un partido pendiente.

El próximo domingo, en la última fecha Buena Parada vs Villa Mitre, La Adela vs Independiente, Atlético vs Barrio Unión, Caza y Pesca vs Defensores. Libre Juventud Agraria,

La campaña del Clausura de Buena Parada:

Triunfos sobre:

1º) 2 a 1 a Independiente

2º) 3 a 1 a Barrio Unión

3º) 3 a 1 a Atlético

4º) 5 a 0 a La Adela

6º) 6 a 1 a Juventud Agraria.

7º) 3 a 0 a Defensores.

La única derrota fue en la 5º) de visitante frente a Caza y Pesca en Médanos 3 a 2.

Los goleado 22 goles

7 – Yoan Maldonado (goleador)

5 – Ezequiel Maldonado.

5 – Matías Muñoz.

3 – Juliano Benítez.

1 – Lorenzo Soriani.

1 – Lucas López.

El arquero Gastón Ponce de León tiene la valla menos vencida

Los 7 títulos oficiales en el historial de Buena Parada 2009 (clausura), 2013 (apertura y clausura), 2014 (apertura), 2015 (clausura) 2016 (apertura), 2017 (clausura)