Fútbol local: Buena Parada ganó el partido clave y sueña con el título

Buena Parada le ganó 2 a 0 a Independiente, quedó solo en la punta y sueña con volver a quedarse con el primer torneo del año organizado por la liga local. Los dirigidos por Walter Ríos ganaron el partido clave, el que tenía que ganar sí o sí porque puede significar el campeonato.

El encuentro fue muy similar a un Deja vú, porque se reiteró el ganador, el resultado y gran parte de las situaciones a lo largo del encuentro.

Desde el pitazo inicial ambos salieron en busca del arco de enfrente y a los 5’ una infracción dentro del área de Nicolás Occhipintti sobre Adrian Sandoval y penal para Independiente. El encargado de la ejecución fue el artillero Jonathan Font y una vez más el arquero Gastón Ponce de León le detuvo el disparo y ahogar el grito de gol.

Esa malograda jugada shockeo y bloqueó al equipo local y agrandó a Buena Parada.

A los 14’ un error defensivo le permitió a Yoan Maldonado marcar el primer tanto de la noche.

Con la ventaja a su favor Buena Parada siguió presionado y aprovechando las oportunidad de definir su destino y a los 21’ la diferencia se ampliaría por intermedio de Matías Muñoz quien decretó el tranquilizador 2 a 0.

Independiente fue por el descuento pero se encontró con el arquero “Tato” Ponce de León que se hizo gigante bajo los tres palos, desactivando varios disparos que llevaban peligro de los delanteros rojo.

Buena Parada ganó y tiene ventaja para soñar pero la próxima fecha lo espera Atlético, mientras que Independiente puede recuperar terreno si le gana a Villa Mitre el encuentro pendiente.

QUE PARTIDOS LE FALTA JUGAR A LOS CANDIDATOS.

La fecha 17º: Independiente esperará por Barrio Unión y la fecha 18º y última, tendrá fecha libre.

Mientras que Buena Parada esperará por Defensores de la Colonia y en la última viajará hasta Atlético.

En la última reunión de la liga se determinó que el próximo fin de semana que no habrá futbol por las elecciones PASO, será momento para que se recuperen las fechas adeudadas entre Independiente vs Villa Mitre suspendido en la fecha 15º y el clásico Bonaerense que debían jugar en la primera rueda entre Caza y Pesca vs Juventud Agraria.

PARA EL DOMINGO

Desde las 14 horas se medirán: Defensores vs Villa Mitre y Juventud Agraria vs Caza y Pesca.

A las 16 horas (al mismo horario que jugará por el Federal B, Independiste frente a Racing de Trelew) Atlético vs La Adela. Libre Barrio Unión.

La tabla quedó con: Buena Parada 35, Independiente 32 (*), Atlético 28, Barrio Unión 17, La Adela, 15, Juventud Agraria 14 (*), Defensores, 13, , Caza y Pesca 10 (*), Villa Mitre 2 (*).

(*) Tienen un partido pendiente.