(NOTI-RIO) Sin sobrarle mucho Buena Parada consiguió una valiosa victoria ante el colista Villa Mitre por 3 a 1, para mantenerse en la cima del torneo apertura junto a Independiente.

El mítrense que conduce tácticamente Horacio Espinosa que cuenta con un plantel cargado de juveniles, salió desde el inicio con la intención de ser protagonista, aprovechando el flojo desempeño de la última línea de Buena Parada.

Y cuando se jugaban apenas 4’ Amadeo Alonso puso en ventaja a Villa Mitre.

Con la ventaja el equipo local no bajó la intensidad y en pocos minutó tuvo oportunidades de aumentar el marcador, aunque falló en la punada final.

El equipo visitante de Walter Ríos, presentó serias dificultades en la defensa que le pudo costar caro.

A los 23’ de contra Lorenzo Soriani marcó el tranquilizar empate.

En el complemento Buena Parada reacomodo las líneas y mejoro el juego.

A los 14’ Exequiel Maldonado marcó el 2 a 1 y cuando se jugaban minutos adicionales, Nicolás Anduelo desde la mitad de cancha aprovechó el adelantamiento del arquero “Pato” Nahuelcura y decretó el 3 a 1 definitivo.

El Pampeano de La Adela superó 3 a 1 a Barrio Unión.

Gastón Pereyra, “Michel Pereyra y Esteban Juárez marcaron para el conjunto naranja. Mientras que el descuento lo marcó Cristian Rivero.

En Algarrobo, Juventud Agrario superó 2 a 1 a Defensores de la Colonia.

Gustavo Monserrat y Fernando Bernacki, marcaron para el verde, Joaquín Carra de penal para el colono.

La tabla de posiciones quedó con: Independiente, Buena Parada 29, Atlético 22, Barrio Unión, Juventud Agraria 14, La Adela, 12, Defensores, Caza y Pesca 9, Villa Mitre 2.

La próxima fecha: El puntero Independiente esperará por La Adela, Atlético vs Juventud Agraria, Barrio Unión vs Villa Mitre, Defensores vs Caza y Pesca. Libre tendrá Buena Parada.

Cargando…