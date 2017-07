Fútbol local: Ganó Buena Parada y le agrega picante a la definición -galería

(NOTI-RIO) Cuando faltan tres fechas para el final, el torneo apertura local está que arde. Buena Parada goleó por 3-0 a Barrio Unión, igualando la línea de Independiente que postergó el encuentro que debía jugar frente a Villa Mitre.

Las definiciones y el futuro de los líderes por la obtención del trofeo mayor, comenzará a definirse la próxima fecha, que seguramente se adelantará para el próximo jueves a las 21 horas, cuando choquen el rojo y el fortín en cancha del primero.

Una lluvia de goles se registró en la décimo quinta fecha, que en tres partidos se anotaron 15 goles.

El equipo que dirige Walter Ríos dominó de principio a fin y fue un justo vencedor en su casa, que desde el pitazo inicial empezó a marcar la tendencia del duelo.

Gran parte del juego se juego con dientes apretados, donde no faltaron jugadas con piernas fuertes.

Buena Parada tomó la posesión de la pelota y fue construyendo la victoria, imponiendo su dinámica a la hora de atacar.

El primer gol llegó a los 41’ por intermedio del defensor Nicolás Occhipintti.

En el complemento el visitante se fue quedando sin resto físico, lo que le dio ventajas a Buena Parada.

A los 14’ Lorenzo Soriani con una exquisita definición marcó el segundo y a los 35’ un contraataque furioso, Matías Muñoz selló el marcador 3 a 0.

En la localidad Bonaerense de Médanos, se vivió una vez más, el show de los hermanos Iturrioz que la rompieron y entre los tres marcaron 5 de los 6 que hizo Atlético para vapulear a Caza y Pesca.

Facundo, Ignacio y Tomas estuvieron encendidísimos y estuvieron intratables que destrozaron la última línea local.

La tendencia comenzó a marcarse a los pocos minutos del arranque cuando Facundo Iturrioz marcó el primero, Mas tarde sumó Ignacio el segundo y Mauricio Campos de penal marcaba el descuento para Caza y Pesca.

Antes del cierre de la primera mitad nuevamente se hicieron presente en la red, Facundo y luego Ignacio en ese orden para el 4 a 1.

En el complemento fue Tomás quien marcó el 5 a 1 y Franco Contreras cerro la faena 6 a 1, a favor del equipo de Eduardo Labiano.

Defensores de la Colonia humillo al naranja de La Adela por 5 a 0, con goles de Joaquín Carra, Matías Altamirano en contra su arco y un Hat-Trick de Héctor Ríos.

La tabla quedó con: Independiente (*) y Buena Parada 32, Atlético 28, Barrio Unión 17, Juventud Agraria 14 (*), Defensores, 13, La Adela, 12, Caza y Pesca 10 (*), Villa Mitre 2 (*).

(*) Tienen un partido pendiente.

La próxima fecha se medirán: Independiente vs Buena Parada (adelantado), y el domingo, Defensores vs Villa Mitre, Atlético vs La Adela, Juventud Agraria vs Caza y Pesca. Libre Barrio Unión.







































































