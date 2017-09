Fútbol local: Independiente y Buena Parada abren el fuego en el clausura

(NOTI-RIO) El duelo entre Independiente y Buena Parada se pone en marcha mañana jueves un nuevo torneo clausura de fútbol que organiza la liga local.

El encuentro comenzará a las 21 horas, previamente jugaran las cuartas divisiones, todo se desarrollará en la cancha del rojo.

Durante la última reunión liguista donde se confirmó el arranque del campeonato, la presentación de pedidos de pases, provocó varios “chispazos” entre los delegados, que subió la temperatura en la liga.

La fecha se completa el domingo desde las 16,15 horas con Barrio Unión vs La Adela, Defensores de la Colonia vs Juventud Agraria, Villa Mitre vs Caza y pesca. Libre Atlético.

El clausura se jugará todos contra todos a una sola rueda y el campeón del torneo corto, tendrá un parido final con Atlético que tendrá la ventaja deportiva por haberse ubicado como escolta de Independiente que se consagró campeón.