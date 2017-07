Fútbol local: Independiente esta noche buscará quedar solo como líder

(NOTI-RIO) Independiente un de los líderes del torneo apertura con 29 puntos, buscará esta noche (jueves) frente a La Adela estirar las ventaja y quedar solo en la cima, aprovechando la jornada de descanso que tendrá el otro

puntero Buena Parada.

El encuentro está programado dar inicio a las 21 horas en la cancha del rojo, donde previamente estarán jugando las cuartas divisiones.

Existe malestar de algunos directivos con la conducción de Independiente, porque según manifiesta “No está cumpliendo con la promesa hecha en la reunión de presidente en el ceno de la liga, donde el Ingeniero Machado, había solicitado acompañamiento del resto de los clubes y de la misma manera Independiente se pondría a disposición. Pero el martes a la noche en la reunión liguista el delegado había confirmado que el encuentro con los pampeanos se jugaría el viernes y 24 horas más tarde adelantó la fecha para hoy jueves.” Comentó un directivo.

“Es lo mismo que nos ocurre cada vez que Independiente comienza a jugar el Federal B. Antes de arrancar dicen una cosa y después hacen todo a su conveniencia.” Comentó otro dirigente a NOTI-RIO.

Se espera algún cruce en la próxima reunión liguista el próximo martes.

Por lo tanto esta noche Independiente espera por La Adela.

El domingo a las 14 horas jugarán el resto de la fecha que tendrá los encuentros de Atlético vs Juventud Agraria, Barrio Unión vs Villa Mitre, Defensores vs Caza y Pesca. Libre tendrá Buena Parada.

Mientras que el domingo a las 16 horas por la tercera fecha del Torneo Federal B, el Rojo esperara por la Amistad de Cipolletti.

La tabla de posiciones del fútbol local tiene a : Independiente, Buena Parada 29, Atlético 22, Barrio Unión, Juventud Agraria 14, La Adela, 12, Defensores, Caza y Pesca 9, Villa Mitre 2.

