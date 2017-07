Fútbol local: Independiente mantuvo la “paternidad” sobre Atlético. Buena Parada sigue como líder

(NOI-RIO) Buena Parada mostró solidez en Médanos y superó 3 a 1 al local Caza y Pesca, para seguir manteniendo en soledad la punta del torneo apertura de fútbol local, mientras que Independiente continúa manteniendo la “paternidad” sobre su clásico rival al que superó sin problemas 4 a 1.

El conjunto de Walter Ríos, volvió a hacer su trabajo y sin brillar consiguió su objetivo, los tantos del líder lo convirtieron Lorenzo Soriani Piza en dos ocasiones y Matías Muñoz. Guido Parigiani marcó el descuento.

Por su parte Independiente que no le pierde pisadas al puntero, volvió a vapulear a su eterno rival, Atlético por 4 a 1.

Los dirigidos por Federico Ruano-Jorge Lencina se impuso con autoridad al local y lo dejó lejos por la pelea del título.

A los 14’ una rápida salida del fondo, Jonathan Font envía un cetro al corazón del área y el juvenil Luis Melli marca el 1-0.

A Los 30’ Lucas Millán aumentó para el rojo 2-0 y prácticamente dejó desorientado al local.

Apenas se jugaban 2’ del segundo tiempo y Jonathan Font puso el 3-0 tranquilizador.

Con la ventaja a su favor Independiente manejó el juego y los tiempos.

A los 30’ llegó el descuento por intermedio de Pablo López que por un instante encendió las esperanzas para Atlético, pero todo se diluyó a los 38’ cuando Julio Devesa contra su propia valla marca el cuarto tanto para Independiente.

Por su parte La Adela dio vueltas el marcador y con mucho esfuerzo le ganó 2 a 1 a Villa Mitre.

Los goles del equipo naranja lo convirtieron Franco Martínez y Facundo Sin, mientras que Agustín Mansilla lo hizo para el mítrense.

Juventud Agraria en su casa superó 3 a 1, al último campeón Barrio Unión.

Nahuel Lagos (2) y Byant Castillo fueron los artilleros para los de Algarrobo, mientras que Ivo Bastias descontó para los del Barrio.

La tabla de posiciones quedó con: Buena Parada 25, Independiente 23, Atlético 19, Barrio Unión 13, Caza y Pesca, La Adela 11, Defensores 10, Juventud Agraria 8, Villa Mitre 2.

La próxima fecha la jugarán: Buena Parada vs La Adela, Independiente vs Juventud Agraria, Defensores vs Atlético, Barrio Unión vs Caza y Pesca. Libre Villa Mitre.