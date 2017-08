(NOTI-RIO) Independiente (35 puntos) goleo 6 a 0 a Barrio Unión, es puntero y no se resigna a dejar de pelear por el titulo apertura de fútbol. Con esta victoria le mete presión al otro líder Buena Parada (35 puntos) que el domingo estará enfrentado en su casa a Defensores de la Colonia.

El partido adelantado correspondiente a la decimoséptima fecha del torneo oficial, donde el conjunto rojo que dirigen Federico Ruano-Jorge Lencina, prácticamente no tuvo oposición y ganó con comodidad manejando a voluntad la pelota, ocupando permanentemente el territorio de su adversario.

En el banco azulgrana debutó como técnico Pablo Donadieu, que remplazó al “Galli” Ríos que dejó el equipo porque no estaba en los planes de la nueva conducción de la institución que tiene como presidente a Elías Sáez.

El flamante DT deberá seguir trabajando para revertir la imagen y comenzar a darle una nueva identidad al equipo.

A los 23’ del primer tiempo Matías Burtre abrió el marcador para el local y a los 34’ Lautaro Larralde puso el 2 a 0 y con ese marcador se iban al vestuario.

En el complemento aumentó a los 28’ Manual Erburu puso el 3-0.

Y luego llegaría una ráfaga (a los 31’, 37’ y 39’) de Jonathan Font que venía de varias fechas de sequia, convirtió los restantes 3 goles, para cerrar la goleada del rojo para seguir soñando.

La fecha se completa el domingo con los encuentros entre Buena Parada vs Defensores, Villa Mitre vs Atlético y La Adela vs Juventud Agraria.