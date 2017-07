Fútbol local: Independiente volvió a tomar el liderazgo del apertura

(NOTI-RIO) Independiente es el único puntero del torneo Apertura, del fútbol local al derrotar 4 a 2 a Caza y Pesca en el encuentro adelantado por la decimotercera fecha, jugada en la localidad de Médanos.

De esta manera, el rojo que conduce Federico Ruano- Jorge Lencina vuelve a tomar la punta y le mete presión a Buena Parada que el domingo no podrá fallar si quiere pelear por el título.

En el primer tiempo Independiente se fue al descanso ganando 1 a 0 con tato marcado por Lautaro Larralde.

En el segundo tiempo los artilleros afilaron las punterías y aparecieron los goles.

Guido Parigiani marcó el transitorio 1 a 1, pero la alegría duraría poco tiempo luego que Matías Burtre volviera a poner en ventaja al visitante 2 a 1.

Unos minutos más tarde Mauricio Ocampos igualó el marcador 2 a 2.

Y la definición en favor de Independiente llegó de los pies de Matías Butre y Lucas Ñancucheo que cerraron el marcador 4 a 2.

La tabla de posiciones quedó con: Independiente 29, Buena Parada 26, Atlético 22, Barrio Unión 14, Caza y Pesca, La Adela, 12, Juventud Agraria 11, Defensores 10, Villa Mitre 2.

El domingo se completa la fecha a partir de las 15,45 horas con Villa Mitre vs Buena Parada, La Adela vs Barrio Unión, Juventud Agraria vs Defensores. Libre Atlético

FEDERAL B: EL ROJO VIAJA A NEUQUEN

Los cuatro partidos con equipos zonales, válidos por la segunda fecha del torneo Federal B de fútbol se jugarán el domingo. Habrá tres duelos entre regionales (todos desde las 16), una visita a Trelew y un adelanto entre equipos de Chubut.

En Rincón de los Sauces habrá duelo de ganadores, porque se verán las caras el local Deportivo (3) e Independiente de Río Colorado (3). El árbitro será Ramón Martínez.

Al León del norte neuquino le tocaron dos partidos en casa de movida y tratará meter un 6/6 ante el Rojo del Pulpo Lencina, que arrancó con buen pie y será una buena medida.

Dos que no pudieron cantar victoria en el arranque fueron Pacífico (0) y Sol de Mayo (1), que se verán las caras en el sintético de Mitre y Agote. Pablo Leguizamón controlará las acciones en un juego en el que los dos necesitan sumar.

En Cipolletti, el entonado La Amistad (3) recibirá a Cruz del Sur de Bariloche (0). Luego de ganar como visitante y de dar la vuelta en el fútbol doméstico, el equipo de Pablo Parra buscará extender su gran momento. Arbitrará Jorge Villalba.

El otro regional de la zona Patagónica, 25 de Mayo (0), será el primero en salir a escena el domingo, porque visitará a Racing de Trelew (3), a partir de las 15:30. El árbitro será Rodrigo Moreno.

La segunda jornada se pondrá en marcha mañana, a partir de las 15:30, con el duelo de chubutenses entre JJ Moreno de Madryn (1) y Germinal de Rawson (0), con el control de Fernando Marcos.

