Fútbol local: Independiente vs. Buena Parada, por medio título

(NOTI-RIO) Independiente y Buena Parada dos de los principales candidatos al título apertura, animarán esta noche (jueves) el partido adelantado y saliente por el decimosexto capitulo, que entra en la parte definitoria donde está en juego el futuro de ambos por alcanzar el trofeo “116 Aniversario Río Colorado”.

El juego se desarrollara en cancha del Rojo, a partir de las 21 horas, con una terna arbitral que llegara de la ABA de Bahía Blanca. Mientras que el resto de la fecha se desarrollara el próximo domingo.

Ambos equipos lideran la tabla de posiciones con 32 unidades, 5 puntos más que Atlético que aun mantienen chances matemática de llegar más arriba.

En el encuentro de ida, los dirigidos por Walter Ríos jugando en su casa, le habían cortado el invicto a los de Federico Ruano, con dos tantos marcados por Ezequiel Maldonado.

Los choques entre ambos y las distintas participaciones en los Torneos Argentinos fueron suficientes para que la “Rivalidad” fue en asenso los últimos tiempo, de manera acelerada y cada uno de los encuentros se viven 90`con intensidad, emulando a los clásico históricos de la localidad.

No habrá especulaciones, los técnicos no guardaran nada y pondrán lo mejor que tienen en el once titular.

Si los tres puntos quedan en manos de Independiente comenzaría acariciar el titulo y si el triunfo se lleva Buena Parada las definiciones tendrían que esperar hasta la última fecha.

QUE PARTIDOS LE FALTA JUGAR.

La fecha 17º: Independiente esperará por Barrio Unión y la fecha 18º y última, tendrá fecha libre.

Mientras que Buena Parada esperará por Defensores de la Colonia y en la última viajará hasta Atlético.

En la última reunión de la liga se determinó que el próximo fin de semana que no habrá futbol por las elecciones PASO, será momento para que se recuperen las fechas adeudadas entre Independiente vs Villa Mitre suspendido en la fecha 15º y el clásico Bonaerense que debían jugar en la primera rueda entre Caza y Pesca vs Juventud Agraria.

EL DOMINGO

Desde las 14 horas se medirán: Defensores vs Villa Mitre y Juventud Agraria vs Caza y Pesca. Desde las 16 horas (al mismo horario que jugará por el Federal B, Independiste frente a Racing de Trelew) Atlético vs La Adela. Libre Barrio Unión.

BARRIO UNIÓN CON NUEVO DELEGADOS EN LA LIGA

Luego de asumir la nueva conducción directiva del club Barrio Unión, en la última reunión en el seno de la Liga de Futbol, presentó a su nuevo delegado del futbol mayor.

Se designó como delegado titular a Luis “Cata” Llanos y como suplente a Ramón Bustamante.