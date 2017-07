Fútbol local: La Buena noticia fue para Independiente

(NOTI-RIO) Buena Parada, continua siendo uno de los candidatos del Torneo apertura, pero no logra consolidarse. Empató 1 a 1 con La Adela, desperdiciando una buena oportunidad y ahora comparte la punta junto a Independiente que le ganó ajustadamente 2 a 1 al conjunto de Algarrobo.

El conjunto que dirige Walter Ríos, había sacado ventaja sobre los 43’ del primer tiempo con un gol marcado a través de Cristian Paz, que un minuto más tarde fue expulsado.

En el complemento con un jugador más el Pampeano consiguió el empate en los pies de Juan Saltiva.

En líneas generales el encuentro fue pobre en calidad de juego, donde abundaron el juego brusco y las piernas fuertes, donde las imprecisiones en ambos elencos hacia entretenido para el público presente.

En cancha del rojo, que conduce Federico Ruano- Jorge Lencina ganó en forma agónica a Juventud Agraria y se subió a la cima del campeonato.

Durante los 90 minutos, el buen juego colectivo faltó a la cita, donde sobraron patadas y manotazos, que obligó al árbitro expulsar a dos jugadores por bando.

El juvenil Matías Burtre había puesto en ventaja a Independiente y un rato más tarde un ex rojo histórico, Gustavo Monserrat marcaba el transitorio empate 1 a 1 y el grito de cayó como un baldazo de agua fría para el local.

Y en el complemento, Mauro Brandoni antes de ser expulsado marcaba el 2 a 1, definitivo, que le permite llegar al tope de la tabla, para ponerle suspenso al apertura.

Atlético se recuperó de la derrota sufrida en el clásico la fecha anterior y goleo a Defensores de la Colonia 4 a 1.

Joaquín Carra de penal, ponía en ventaja la Colono, pero el equipo de Eduardo Labiano reaccionó a tiempo y dio vueltas el marcador con goles de Pablo López (2), Facundo Iturrioz y Tomas Prieto.

El único marcador en blanco se registró entre Barrio Unión y Caza y Pesca.

La tabla de posiciones quedó con: Buena Parada, Independiente 26, Atlético 22, Barrio Unión 14, Caza y Pesca, La Adela, 12, Juventud Agraria 11, Defensores 10, Villa Mitre 2.

La próxima fecha jugará. Villa Mitre vs Buena Parada, Caza y Pesca vs Independiente, La Adela vs Barrio Unión, Juventud Agraria vs Defensores. Libre Atlético.