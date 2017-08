(NOTI-RIO) Independiente (38 puntos) produjo muy poco a lo largo de los 90’, pero venció por la mínima, a Villa Mitre 1-0, y el resultado lo sube a la cima del torneo. Ahora espera una manito de su eterno rival el domingo para ser campeón.

El verde que dirige Eduardo Labiano con el resultado en cancha de Villa Mitre quedó fuera de la pela por la corona y en la última fecha Atlético (34) estará recibiendo al otro candidato Buena Parada (36).

Los dirigidos por Federico Ruano, fueron hasta la cancha del mítrense y en gran parte del encuentro parecía que no iban a poder doblegar al último de la tabla de posiciones, que les complicó toda la tarde y estuvo más cerca de abrir el marcador.

El primer tiempo la balanza se inclinó en favor del local, que con mucho desgaste físico y corazón, superaron al conjunto rojo que estaba integrado en su mayoría con juveniles.

Cuando Independiente la pasaba mal, el técnico echó manos en el banco y envió a la cancha a Jonathan Font, Lautaro Quijada y Matías Tanos, buscando revertir la imagen.

Y a los 28’ el goleador del torneo, Font aprovechó una desinteligencia en el fondo y marcó el único tanto de la tarde y permitirle soñar con el campeonato.

Ahora deberá esperar por lo que ocurra el domingo desde las 16,15 horas en la cancha del verde de Atlético que esperará por Buena Parada.

Si los dirigidos por Walter Ríos consiguen una victoria el titulo se irá a la vitrina del Fortín. Cualquier otro resultado los festejos serán de Independiente.

La última fecha del torneo la completan, Defensores vs Barrio Unión, Caza y Pesca vs La Adela y Juventud Agraria vs Villa Mitre.