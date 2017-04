(NOTI-RIO) No pudieron ser mejor el debut de los equipos de Eduardo Labiano en atlético y de Jorge “Pulpo” Lencian en Independiente, que en los encuentros inaugurales del Torneo Apertura lograron imponerse sus juegos y golear a sus rivales.

También en la primera fecha del torneo copa “116 º Aniversario Río Colorado” encontró a Villa Mitre y a Buena Parada logrando sendos empates jugando de visitantes en suelo Bonaerense.

Atlético con el toque que marca su entrenador, que ya comienza a vislumbrar en el campo de juego, vapuleó como local 4 a 0, a Barrio Unión el último campeón de la liga local de fútbol.

El verde marco cuatro goles y por momentos una buena labor colectiva compacta que comenzó a dar rienda suelta a la ilusión de la gente que se llegó hasta el estadio.

Ignacio Iturrioz abrió el encuentro a los 35’ del primer tiempo con un gol de media chilena.

En el complemento, el verde como principal animador de la tarde, nuevamente “Nacho” marcó el 2 a 0.

A los 25’ Sergio Cañete aprovecho una defensa endeble para marcar el tercero y cuatro minutos más tarde Facundo Iturrioz casi en soledad dentro del área cerró el marcador 4-0.

El pitazo final mostró satisfacción en el banco de suplente, la conducción del club y de los hinchas.

En la colonia frutícola, Independiente que conduce el “pulpo” definió prácticamente el encuentro en los primeros 45 minutos, cuando ya ganaba 3 a 0, frente a Defensores de la Colonia.

Rápidamente cuando apenas se jugaban 6’ Nazareno Pacheco puso el primero para Independiente, el refuerzo Diego Canullán a los 30’ marcó e segundo y sobre el cierre el goleador eterno Lucas Millán sentenció el marcador.

En el complemento Nelson Bilbao descontó para el colono.

Villa Mitre que en los últimos torneo no podía salir del fondo de la tabla, renovó gran parte del plantel, apostado a varios hombres experimentados y Horacio Espinosa en la dirección táctica, logró un valioso empate 1 a 1 frete a Caza y Pesca de Médanos.

Mientras que Juventud Agraria en su casa y Buena Parada finalizaron con el marcador en blanco.

El próximo domingo toda la atracción estará el estadio “López Belzagui” donde se disputará el clásico hogareño que tendrá condimentos especiales desde los bancos de suplentes.

También desde las 16 horas, jugaran Barrio Unión vs Juventud Agraria, Buena Parada vs Caza y Pesca, Villa Mitre vs La Adela. Libre Defensores de la colonia.

Posiciones: Atlético e Independiente 3 puntos, Caza y Pesca, Juventud Agraria, Buena Parada y Villa Mitre 1, La Adela, Defensores y Barrio Unión 0.