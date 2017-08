(NOTI-RIO) El líder Buena Parada que buscaba una victoria para asegurar el primer puesto y no pudo con Defensores de la Colonia con quien empató 3 a 3 y ahora la definición por el título del apertura de fútbol se conocerá el próximo el próximo fin de semana.

La tarde ideal fue para Alejandro “cheche” Bastìas, exBarrio Unión que debutó con la camiseta del colono, convirtiendo los tres tantos y convirtiéndose en el verdugo del equipo de Walter Ríos.

Con este resultado le quedó un sabor amargo al local, que buscó a lo largo de los 90 minutos, pero pagó caros los errores defensivos, ante un rival que estaba fuera de la pelea, que jugó sin presiones.

Cuando solo se jugaban 5’ Bastias marcó el primer tanto para el equipo visitante.

Pero la alegría de Defensores no duró demasiado, porque 3’ más tarde Rubén Carra marcaba la transitoria igualdad y a los 11’ Yoan Maldonado ponía el 2 a 1.

Hasta el final del primer tiempo el partido cayó en un pozo sin claridad.

A los 15’ del complemento una desafortunada jugada contra su propio arco de Ángel Benítez Cortez, le permite aumentar la ventaja a Buena Parada 3 a 1.

Parecía resultado sellad, aunque Defensores nunca se entregó y a los 19’ llegaría la perlita de Bastias. Una pelota dentro del área que la acomoda con el pecho y con un fuerte zurdazo cruzado termina batiendo a Gastón Ponce de León. 2-3.

Y a los 33’ una nueva aparición de Bastias para marcar el 3 a 3, final, dejando un torneo en suspenso.

El equipo de Atlético con angustia le ganó al colista Villa Mitre 3 a 2, para mantenerse las posibilidades matemáticas de llegar al título.

Los goles del equipo verde lo marcaron Ignacio Iturrioz, Pablo López y Facundo Iturrioz, mientras que Amado Alonso y Damián Sánchez lo hicieron para el conjunto mítrense.

La Adela dio cuentas a Juventud Agraria por 2 a 1, con goles marcados por Esteban Juárez y Manuel García. El primer gol de la tarde lo marcó Cristian Acosta para el conjunto de Algarrobo.

La tabla de posiciones: Buena Parada 36, Independiente 35, Atlético 34, La Adela, 18, Barrio Unión 17, Juventud Agraria 14, Defensores, 16, Caza y Pesca 13, Villa Mitre 2

El próximo jueves jugarán el partido pendiente entre Independiente vs Villa Mitre y el domingo el encuentro que robara toda la atención será el que disputen Atlético vs Buena.

Se completa con Defensores vs Barrio Unión, Caza y Pesca vs La Adela y Juventud Agraria vs Villa Mitre.